Colombia tiene la peor producción de gas en la década: estábamos advertidos

Colombia alcanzó la peor producción de gas fiscalizada en por lo menos 10 años con 800 millones de pies en cúbicos por día en mayo de 2025, de acuerdo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, una situación que hoy el Gobierno nacional atribuye a la falta de acción en administraciones anteriores.

"Lo que el Gobierno observa es la realidad de la predicción y esta predicción podríamos resumir que estábamos advertidos y es así como quiero referenciar sencillamente el plan indicativo de gas del año 2016 que le corresponde a la UME, año a año actualizar o periódicamente actualizar, estábamos todos notificados desde hace una década de las dificultades que el país tenía e iba a tener en temas de producción. ¿Por qué llegamos a donde llegamos en temas de gas? ¿Cuáles decisiones se tomaron o cuáles decisiones no se tomaron que nos lleva a ese número?", aseguró el presidente del Consejo Nacional de Operación de Gas y director hidrocarburos del Ministerio de Energía, Julián Flórez, en un foro de la industria organizado por el gestor del mercado.

Gas / imagen de referencia. Foto: Unsplash

El funcionario negó que la falta de producción de gas nacional esté relacionada con las políticas sectoriales del Gobierno Petro.

"No es este Gobierno el que no ha firmado contratos, sino también del año 2015 al año 2020. En el Gobierno Santos no se firmó un solo contrato de exploración. Los números están, pero no es cierto que el Gobierno del señor Presidente Gustavo Petro sea responsable de esta situación. Lo que sí es una decisión política es que estamos invirtiendo los dineros en energías limpias y es así como el señor presidente nos ha retado y nos ha preguntado si usar el 13% del presupuesto de inversión en el año 2026, o sea 1.8 billones, deberíamos usarlos en subsidios de gas natural", agregó Flórez.

Desde su llegada al poder, el presidente Gustado Petro ha tenido una relación compleja con el sector de los hidrocarburos y su política oficial es acelerar la transición energética para reducir la dependencia de Colombia en la producción de petróleo y el consumo de combustibles fósiles. Su foco se ha centrado en promover las otras fuentes de energía, especialmente energías no convencionales como solar, eólica y geotérmica.

Esa nueva política energética coincidió pon la caída de la producción de gas en el país lo que llevó a comenzar importaciones para atender hogares y comercios por primera vez en la historia el diciembre del 2024; un hecho que también ha elevado los precios que pagan los consumidores distintas regiones del país.