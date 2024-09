La gente se acostumbró a que precio de combustibles es intocable: exminminas por paro

Los camioneros y transportadores paralizaron al país esta semana después de que el Gobierno decidiera subir el ACPM y salieran a las calles a manifestar su inconformidad con esto y advertir las cosecuencias que implicaría seguir adeante con la decisión.

En ese contexto y para hablar puntualmente sobre el problema con tocar el precio de los combustibles en Colombia, se conectó a Sala de Prensa Blu Tomás González, exministro de Minas y Energía del país.

González explicó que la crisis se debe a la política tradicional de precios de los combustibles en Colombia, que ha tratado de suavizar los cambios y mantener precios artificialmente bajos. Sin embargo, debido al acumulado de subsidios, el Gobierno se ve en la necesidad de cerrar este déficit.

"El problema recurrente, y el fondo de este asunto, es que en Colombia desde hace muchos años la gente se ha acostumbrado a que los precios de los combustibles no se pueden tocar ni cambiar con frecuencia, y así hemos funcionado", resaltó.

El exministro también destacó que los subsidios al combustible representan un gasto significativo para el país, que podría destinarse a otras áreas como educación y agricultura. Además, según él, estos subsidios benefician desproporcionadamente a los más ricos y van en contra de los esfuerzos del Gobierno por combatir el cambio climático.

En cuanto a la solución, González propuso cobrar los precios del mercado y ayudar a las personas más vulnerables a enfrentar los aumentos gradualmente. Sugirió implementar un esquema transitorio que compense a los transportadores más pequeños y dé apoyo a aquellos que no puedan asumir fácilmente los aumentos.

"En 2012 se creó una fórmula para eliminar la discrecionalidad que existía en la junta. Se estableció una fórmula de referencia para ir ajustando los precios, y esa fórmula sigue vigente hasta hoy. Lo que hace es recoger una parte de la variación de los precios internacionales, pero solo en parte; suaviza el resto para que el impacto sobre el consumidor no sea tan fuerte debido a los cambios en los precios internacionales. Así es como se ha venido manejando, y no nos iba mal. Nos iba relativamente bien porque logramos tener un precio estable y los costos fiscales no eran tan grandes. Sin embargo, el problema principal surgió al final de la pandemia", puntualizó.

Sin embargo, González resaltó que el problema va más allá de los transportadores y el Gobierno, y que es necesario abrir una discusión más amplia con la ciudadanía para que comprendan la necesidad de ajustar los precios de los combustibles.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: