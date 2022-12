Las deudas por las que Procuraduría pide a SuperSadud intervenir Coomeva

BLU Radio pudo conocer las cifras por las que el procurador Fernando Carrillo le solicitó al superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, la intervención a Coomeva EPS y adelantar acciones que garanticen la prestación del servicio a cerca de dos millones de usuarios que podrían estar en riesgo.

Según el documento, las deudas de Coomeva se dividen así: por concepto administrativo $63.091 millones, por insumos y medicamentos $234.078 millones, por prestación de servicios de salud $907.220 millones y otros $ 1.069.862 millones.

De acuerdo con la Procuraduría, por las deudas, algunas IPS no prestan los servicios de salud a la población afiliada, lo que ha causado que se realicen pagos anticipados, con tarifas plenas superiores a las pactadas en los acuerdos contractuales, para poder cumplirle a los usuarios.

“Coomeva EPS ha tenido un aumento en las quejas por presuntas irregularidades en la prestación de servicios. En los primeros 7 meses de 2019 se han registrado 42.702 PQRD (un promedio de 6.100 por mes). Para 2018 esa cifra fue de 60.824, lo que significa que en promedio al mes fueron 5.068”, dice la Procuraduría.

Coomeva EPS responde al pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación

La EPS Coomeva asegura que con respecto al pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación deben aclarar que la cifra concerniente a su deuda no es de 2,2 billones, sino de 1,1 billones de pesos.

Por otro lado, afirman que Coomeva EPS ha adelantado innumerables esfuerzos para continuar garantizando la prestación del servicio a sus usuarios. Y en cuanto al fortalecimiento patrimonial dicen que los accionistas de la EPS han realizado la capitalización más importante realizada en el sector salud en Colombia por 300 mil millones de pesos; “una evidencia del compromiso y la voluntad decidida de la compañía por continuar mejorando la calidad de vida de millones de usuarios”, dice el comunicado.

No obstante, señalan que ante la compleja situación estructural del sistema de salud en Colombia, no es suficiente la voluntad institucional; se requieren acciones concretas para generar liquidez en todos los eslabones de la cadena de servicio y definir el manejo integral del componente No PBS (antiguo No POS).

Respecto a las quejas (PQR) recibidas por la entidad, dicen que se vienen realizando esfuerzos para su disminución, pues aseguran que de julio a agosto lograron reducirlas en un 7%.

Pero afirman que estos esfuerzos se ven empañados por los embargos que la Procuraduría ha denunciado por afectar recursos inembargables que ordenan dejar en depósitos judiciales y pago de abogados dineros públicos que corresponden al sistema de salud, congelando incluso recursos con los que la EPS debe pagar servicios tan sensibles como las prestaciones económicas (licencias de maternidad, incapacidades, etc.). Estos embargos, a la fecha y solo para Coomeva EPS, alcanzan la cifra de casi 125 mil millones de pesos.

Finalmente, les envían un mensaje de tranquilidad a los dos millones usuarios de la EPS, a sus proveedores y sus empleados pues aseguran que Coomeva seguirá trabajando en las acciones para la prestación de un mejor servicio.