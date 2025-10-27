Ley obligaría a que le paguen compensación si se separa: evitaría que se quede sin un peso

Es normal que las personas deban tomar decisiones que pueden cambiarles la vida, ya sea para bien o para mal. Entre ellas, una de las más difíciles es la separación o el divorcio, especialmente cuando hay hijos o bienes de por medio.

Separarse de una pareja con la que se compartieron varios años puede ser un golpe muy fuerte, tanto emocional como económicamente. Entre trámites, abogados y demandas, muchas personas terminan con graves afectaciones financieras y anímicas.

Ante este panorama, el proyecto de ley 431 de 2025, presentado por la senadora del Pacto Histórico Jael Quiroga Carrillo, busca establecer una compensación económica que ayude a mitigar el desequilibrio patrimonial que surge tras un divorcio o la disolución de una unión marital de hecho.



¿En qué consiste el proyecto de ley?

La iniciativa plantea un auxilio económico a favor del cónyuge o compañero permanente que, tras la ruptura, quede en una posición de desventaja económica frente al otro.

Según el DANE, el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado representa más del 20 % del PIB nacional y es realizado en un 76 % por mujeres. En ese sentido, tanto la Convención CEDAW como la Corte Constitucional han ordenado la creación de mecanismos que protejan a las mujeres frente a las desigualdades económicas derivadas del matrimonio o la convivencia.



La compensación no será exclusivamente monetaria: también podrá hacerse mediante bienes o derechos de usufructo, uso o habitación, según lo acuerden las partes.

El monto y la duración dependerán de factores como:



Los ingresos de cada persona.

La edad y el estado de salud.

El tiempo de convivencia.

La dedicación al cuidado del hogar y de los hijos.

Las afectaciones laborales o pensionales derivadas del trabajo no remunerado.

¿Qué pasa si no se paga la compensación?

La persona con mejor posición económica deberá cumplir con el pago acordado. En caso de incumplimiento, el afectado podrá acudir ante un juez de familia, quien podrá ordenar embargos o medidas de ejecución sobre los bienes del deudor.

Con esta medida se busca reconocer el valor económico del trabajo doméstico y de cuidado, que históricamente ha sido invisibilizado. Así, se evitará que quienes dedicaron años de su vida a sostener el hogar queden desprotegidos tras una separación.

El proyecto, aunque beneficia principalmente a las mujeres, también aplicará para hombres en situación similar, equilibrando las cargas económicas entre ambos.