Los ‘corrientazos’ subirán su precio por paro de camioneros

Blu Radio hizo un recorrido por algunos restaurantes de la ciudad, y desde ya los propietarios están preocupados por el incremento del precio de los alimentos tras los tres días de paro de camioneros, afirmaron que algunos alimentos ya han aumentado su precio casi tres veces.

“Estábamos comprando estándar los alimentos, pero ya hoy la carne y el fruver subieron”, señaló Víctor Robayo, propietario de restaurante.

“La carne subió, me estaban cobrando a $15.000 la libra, y ya hoy me la cobraron a $18.000, la arroba de papá que compraba a $35.000, ya hoy me la pidieron a $45.000 pesos”, indicó Alejandra López, propietaria de restaurante.

“El aumento si se ha notado, la papa criolla está en $6.000 la libra, y ya no pude traerla hoy”, expresó Juan Rodríguez, propietario de asadero.

Publicidad

Incluso también se habló de un incremento al tradicional corrientazo, pues los propietarios aseguraron que subirá de 500 a 1.000 pesos para compensar los nuevos precios que deben pagar por los alimentos.

“Sí pensé en subirle al almuerzo hoy, algo mínimo, pero sí, entre 500 y 1,000 pesos”, firmó Martha Roa, propietaria de restaurante.

Publicidad

Los propietarios también contaron a Blu Radio que sus distribuidores ya han dicho que la próxima semana habrá más incrementos en los costos de los productos, pues no han tenido el mismo abastecimiento de alimentos que los días anteriores.