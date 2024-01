Sube el corrientazo en Colombia: “Si sirvo pescado, me toca un renacuajo”, dice dueño de restaurante

El precio del corrientazo , plato típico colombiano que consiste en un almuerzo completo, subió un 15 % en enero de 2024, según informó la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodrés).

El aumento se debe a la inflación , que en 2023 alcanzó el 9.28 %, y a la subida de los precios de los alimentos, como la papa, los cárnicos y los productos lácteos.

En Bogotá , el precio promedio del corrientazo pasó de 13.000 a 14.000 pesos.

“Si sirvo pescado me toca un renacuajo. Los precios están tan altos que no me queda más remedio que subir el precio del corrientazo”, dijo, en tono jocoso, Pablo Cárdenas, dueño de un restaurante en el centro de Bogotá, en entrevista con Mañanas Blu.

Cárdenas dijo que vende unos 50 corrientazos al día y que el aumento del precio le ha afectado la clientela. “Algunos clientes se han ido a otros restaurantes, pero otros lo han entendido”, dijo.

Guillermo Gómez, presidente ejecutivo a nivel nacional de Acodres, explicó en una entrevista con Noticias Caracol las razones detrás del aumento en el precio del "corrientazo" y ha abordado la situación económica que enfrenta el sector.

Gómez destacó que los restaurantes, representados por Acodres, no incrementan los precios de manera caprichosa, sino que responden a las presiones de costos que afectan la viabilidad de sus operaciones.

El presidente ejecutivo señala que los ajustes anuales de salarios mínimos, el impuesto saludable, y otros factores como servicios públicos y arriendos, contribuyen a una presión constante sobre los costos de los negocios gastronómicos.

Gómez explicó que la materia prima, que debería representar un máximo del 35 % del costo de un plato, ha alcanzado un preocupante 42 %. Los servicios públicos, especialmente la energía eléctrica, han aumentado considerablemente, llegando a representar hasta el 24 % en la costa atlántica. Además, los arriendos, un asunto privado sin intervención estatal, continúan en aumento.