Los trucos para que no se acaben las amistades por problemas de dinero

Lara se refirió a los principales problemas que se pueden llegar a tener con las amistades por dinero. Así mismo dio puntos clave de cómo evitar tener estos enfrentamientos que acaban con los amigos.



“Se debe entender por qué el amigo necesita la plata, si la necesita por que se le presentó una situación adversa lo mejor es acceder a hacer el préstamo, de lo contrario no”, afirmó Lara.



Por otro lado, Lara dijo que los amigos que son exitosos económicamente por una sociedad son casos extraordinarios.



“En casos en donde hay un desequilibrio económico y en donde la pareja de alguno se entromete en los negocios, la sociedad saldrá mal”, añadió.



Por último, el experto aconsejó a las personas a dar otro tipo de consejo a sus amigos, debido que la persona no siempre necesita ayuda monetaria, por el contrario, es mejor prestarle una asesoría económica.



“Cuando una persona tiene problema no necesariamente el mejor amigo debe prestarle dinero, este puede prestarle una asesoría económica que les permita crecer en conocimientos financieros y así no se comprometen entre amigos a prestarse plata”, finalizó Lara.



