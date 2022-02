“Me dedico a acabar con el tabú”: Carlos Vives Jr. relata su experiencia en industria de marihuana

Carlos Enrique Vives Gómez, hijo del cantante Carlos Vives, quien integra la empresa Avicanna desde 2018, quien trabaja en el componente genético y de mejoramiento del cannabis para uso medicinal y científico , aseguró en Mañanas BLU que decidió involucrarse en la iniciativa para acabar con el tabú sobre el tema.

"Me he dedicado a educar, a nuestra cultura y a poder hacer que esta planta que ha tenido tanto tabú, que ha sido mal usada y mal vista, pueda entrar en la regulación y llegar a las manos de las personas correctas. El Gobierno está permitiendo la trampa por no dejar la regulación. En el momento que se regularice, las personas podrán ir a dispensarios , que son regulados, donde no pueden entrar menores de edad ni personas sin una causa médica", indicó el empresario.

Carlos Vives Jr. habló sobre la cómo se involucró con el negocio del cannabis medicinal, donde aporta desde una visión genetista . Aseguró que se elaboran una gran cantidad productos, desde las gamas industrial hasta de salud, pasando por insumos no terminados.

"Para nosotros nunca fue un misterio el cannabis , siempre fue parte del agro. Yo desde el comienzo tuve acceso con el mundo genético. Antes no se conocía de esto. La meta es la regulación completa. El otro día alguien me preguntaba si regular era sinónimo de permitir el consumo de un estupefaciente y yo decía, no, regular es darle a la persona correcta el poder de tener el control sobre una sustancia que el mal uso nos ha traído desgracias", indicó.

Escuche a Carlos Enrique VIves Gómez en entrevista con Mañanas BLU