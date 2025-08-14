Mexicano expone las marcas colombianas más famosas en su país; muchos ni lo sabían

Solo en el 2022, el comercio entre Colombia y México alcanzó un total de US$5.735,6 millones. Durante los primeros nueve meses de 2023, las exportaciones colombianas hacia México sumaron US$1.436,4 millones, lo que evidencia un fortalecimiento en el intercambio de productos entre ambos países.
Esto también se puede evidenciar en el día a día de los mexicanos. Un reciente video de un tiktoker de ese país dejó en evidencias que muchas marcas de productos colombianos son famosas en ese país y algunos ni lo sabían.
Cuáles son las marcas colombianas más famosas en México
En el video el influencer le pregunta a los ciudadanos si saben de dónde son productos muy consumidos en su país. Es el ejemplo del BonIce, el conocido refresco congelado que en México se consigue en cada esquina.
"Resulta que este producto, que muchos mexicanos creyeron propio por años, es en realidad 100% colombiano y es una de las marcas mejor posicionadas en México, incluso con comerciales virales", señaló el tikoker.
Aquí una lista de los otros productos colombianos muy famosos en México:
- Juan Valdez: Aunque para algunos ya no es un secreto, la reconocida cafetería y sus productos son un claro embajador del café colombiano en México, y sus cafeterías ya están comenzando a expandirse por todo el país.
- Norma: ¡Esta sí que es una revelación para muchos! Los colores y cuadernos Norma, que para muchos eran un sueño de infancia y sinónimo de calidad, son también de origen colombiano, reveló el tiktoker.
- Rappi: Creada por tres colombianos, Rappi es hoy una de las plataformas mejor posicionadas en México, con presencia en 30 estados de la República Mexicana.
- Rico Pollo: Es el nombre que en Colombia se conoce popularmente como Ricostilla, también muy usado en ese país para las comidas pero el fabricante es Quala.
- Vive 100: La bebida energizante que también es muy popular en Colombia llegó hace años a México y logró posicionarse en el mercado.
- Crepes & Waffles: La cadena de restaurantes colombiana está conquistando el paladar de los mexicanos.
- Totto, Leonisa y Estudio F completan el listado.