Mexicano expone las marcas colombianas más famosas en su país; muchos ni lo sabían

Solo en el 2022, el comercio entre Colombia y México alcanzó un total de US$5.735,6 millones. Durante los primeros nueve meses de 2023, las exportaciones colombianas hacia México sumaron US$1.436,4 millones, lo que evidencia un fortalecimiento en el intercambio de productos entre ambos países.

Esto también se puede evidenciar en el día a día de los mexicanos. Un reciente video de un tiktoker de ese país dejó en evidencias que muchas marcas de productos colombianos son famosas en ese país y algunos ni lo sabían.



Cuáles son las marcas colombianas más famosas en México

En el video el influencer le pregunta a los ciudadanos si saben de dónde son productos muy consumidos en su país. Es el ejemplo del BonIce, el conocido refresco congelado que en México se consigue en cada esquina.

"Resulta que este producto, que muchos mexicanos creyeron propio por años, es en realidad 100% colombiano y es una de las marcas mejor posicionadas en México, incluso con comerciales virales", señaló el tikoker.

Aquí una lista de los otros productos colombianos muy famosos en México:

