MinHacienda buscará $16 billones con tributaria y enfocaría eventuales recortes en infraestructura

El Gobierno nacional buscará unos 16 billones de pesos con la nueva reforma tributaria que llegará al Congreso en los próximos días, según aseguró el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en entrevista con Meridiano Blu.

La presentación de esa reforma con mensaje de urgencia fue una orden del presidente Gustavo Petro durante una alocución de media hora el pasado martes, dedicada a la disputa con el Banco de la República.

La ley de financiamiento que presentamos para ajustar el presupuesto de 2026 tenía un monto de 16 billones de pesos, y creemos que es en este orden en el cual debe ser presentada la propuesta de reforma tributaria Aseguró el ministro Ávila.

Ávila no adelantó detalles del contenido de esa reforma, pero el propio presidente había dicho ya que el objetivo es revivir las medidas de la emergencia económica hundida por la Corte Constitucional. El paquete incluía mayores impuestos a licores y cigarrillos, mayor IVA para compras por Amazon, aumento del impuesto al patrimonio de personas naturales, entre otras.

El ministro de Hacienda también adelantó que el Gobierno podría enfocar los eventuales recortes al presupuesto en proyectos de infraestructura para proteger el gasto social.



"Hay proyectos de infraestructura, proyectos de inversión que serían necesario revisar antes que revisar los esfuerzos de activación de la producción, activación de la economía, atención a la población de menores ingresos y atención de los programas sociales", agregó el funcionario.

La difícil situación de las finanzas públicas ha llevado a incrementos en las tasas de interés que paga elGobierno colombiano y propició la decisión de Standard & Poor's de reducir la calificación de riesgo del país de BB a BB-.