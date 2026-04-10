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Blu Radio  / Economía  / MinHacienda buscará $16 billones con tributaria y enfocaría eventuales recortes en infraestructura
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MinHacienda buscará $16 billones con tributaria y enfocaría eventuales recortes en infraestructura

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, estuvo en los micrófonos de Meridiano Blu y aseguró que presentará en los próximos días el proyecto de ley tras la orden del presidente Gustavo Petro.

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