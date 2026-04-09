Nueva tributaria de Petro sería por $16.3 billones, valor de emergencia económica que tumbó la Corte

El presidente Gustavo Petro volvió a lanzar fuertes críticas contra el Banco de la República, el Congreso y el sistema político, luego del hundimiento de la reforma tributaria y la decisión de la Corte Constitucional de Colombia de tumbar la emergencia económica decretada por su Gobierno.

Las declaraciones se dan luego de que la Sala Plena del alto tribunal tomara la decisión con una votación de 6 a 2, dejando sin efecto la emergencia económica que había sido expedida tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso. Según el Gobierno, esa emergencia tenía un valor cercano a 16,3 billones de pesos y hacía parte de los recursos previstos para enfrentar la situación fiscal del país.

En medio de este escenario, Petro insistió en que el Gobierno radicará nuevamente una ley de financiamiento en el Congreso. El mandatario señaló que la iniciativa busca garantizar que se recauden más impuestos, especialmente a los sectores con mayores ingresos, y reiteró que esta sería la quinta vez que se intenta avanzar con una reforma de este tipo.

Durante sus declaraciones, el jefe de Estado también ordenó al ministro de Hacienda recortar el gasto público.



"Yo sí creo que hay que recortar el gasto, pero el gasto que transfiere el dinero público a los ricos más ricos de Colombia así nos intenten meter presos o matar", señaló.

#EnDesarrollo Petro volvió a arremeter contra el Banco de la República y el Congreso que tumbó la reforma tributaria. Además, ordenó al ministro de Hacienda recortar el gasto. "Pero el gasto que tranfiere el dinero público a los ricos más ricos de Colombia así nos intenten meter… pic.twitter.com/tiUKdQwQLJ — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 9, 2026

Además, advirtió que la crisis no puede ser asumida por los trabajadores y cuestionó que no se aprueben impuestos a los sectores más adinerados del país.

Petro aseguró que el rechazo a estas reformas ha sido reiterado y atribuyó parte del problema al Banco de la República y a decisiones políticas y judiciales. En ese sentido, afirmó que el país ha perdido varias oportunidades de aprobar cambios tributarios que permitan reducir el costo de la deuda pública y aumentar el recaudo.

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Asimismo, sostuvo que las decisiones en torno a la emergencia económica y la reforma tributaria afectan la capacidad del Estado para financiar sus obligaciones, y señaló que el aumento de la deuda implica una transferencia de recursos hacia los tenedores del sistema financiero.

Además, el presidente añadió que el fallo de la Corte Constitucional es una decisión que afecta los recursos destinados a la atención de víctimas.

"La sentencia de la Corte Constitucional de la Corte Constitucional es contraria a la sentencia de la Corte que obliga al Estado a indemnizar las víctimas, porque les está quitando los recursos", dijo el mandatario.

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No obstante, en el decreto de emergencia económica no estaba orientado o destinado a la indemnización de víctimas del conflicto armado.

Finalmente, Petro insistió en la necesidad de un acuerdo político y reiteró que el Gobierno continuará insistiendo en la presentación de una nueva reforma tributaria ante el Congreso.