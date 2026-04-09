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Blu Radio  / Economía  / Nueva tributaria de Petro sería por $16.3 billones, valor de emergencia económica que tumbó la Corte

Nueva tributaria de Petro sería por $16.3 billones, valor de emergencia económica que tumbó la Corte

El presidente volvió a centrar su discurso en los impuestos a “los más ricos” y en la financiación de las indemnizaciones a víctimas, en medio del debate por el hundimiento de la reforma tributaria y la decisión de la Corte Constitucional de Colombia sobre la emergencia económica.

Nueva tributaria de Petro sería por $16.3 billones, valor de emergencia económica que tumbó la Corte
Nueva tributaria de Petro sería por $16.3 billones, valor de emergencia económica que tumbó la Corte
Foto: Presidencia y Blu Radio
Por: Laura Olarte
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Actualizado: 9 de abr, 2026

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