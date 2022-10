MinTrabajo investiga 300 casos en empresas por licencias no remuneradas

Durante una sesión virtual informal que adelantaron los integrantes de la Comisión Séptima del Senado con el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, el alto funcionario del Gobierno fue cuestionado sobre las licencias que tuvieron que tomar algunos empleados en medio de la cuarentena, e informó que ya hay investigaciones.

“Aquellas personas que los obligaron y demás, nosotros tenemos abiertas cerca de trescientas investigaciones en ese sentido, porque creamos una unidad de fiscalización, no con el ánimo de molestar a esos empresarios, porque he recibido quejas en ese sentido, si no con el ánimo de brindar las garantías a los trabajadores”, señaló el ministro.

Cabrera aseguró que también entienden la situación tan delicada que está viviendo el país y lo que ha golpeado a los empresarios.

El jefe de la cartera del trabajo reveló que han recibido más de 800 quejas de supuesta violación a los derechos laborales de los trabajadores que también están en proceso de análisis.

