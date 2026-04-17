Avianca nombró a Angela Maria Orozco como vicepresidenta de Asuntos Corporativos

La aerolínea Avianca anunció el nombramiento de la exministra de Transporte Ángela María Orozco Gómez como nueva vicepresidenta senior de asuntos corporativos, un cargo desde el que liderará áreas como asuntos públicos, sostenibilidad, comunicaciones y reputación.

Según informó la compañía, esta nueva vicepresidencia hace parte de su apuesta por fortalecer el relacionamiento institucional en los distintos mercados donde opera. Orozco reportará directamente al presidente de Avianca, Gabriel Oliva, y participará en la articulación con actores públicos y privados del sector.

La llegada de Orozco se da tras una amplia trayectoria en el sector público y gremial. Fue ministra de Transporte entre 2018 y 2022, y previamente se desempeñó como ministra y viceministra de Comercio Exterior, presidenta de Proexport y Asocolflores.

Durante su paso por el Ministerio de Transporte, lideró decisiones relevantes para el sector aéreo en medio de la pandemia, como la articulación del comité aeronáutico del Aeropuerto El Dorado y la promoción de estudios sobre la capacidad operativa de esta terminal.



En sus primeras declaraciones, Orozco aseguró que asume este nuevo reto desde el sector privado con el objetivo de aportar al desarrollo de una región más conectada, trabajando junto a autoridades y gremios para fortalecer la conectividad aérea como motor de desarrollo económico y social en América Latina.