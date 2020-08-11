Blu Radio Ángela María Orozco
Ángela María Orozco
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Avianca nombró a Angela Maria Orozco como vicepresidenta senior de Asuntos Corporativos
La compañía destacó la trayectoria en el sector público y gremial de la nueva vicepresidenta.
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Es la obra más importante en la ingeniería colombiana: MinTransporte sobre cruce Cordillera Central
A partir de las 8:00 de la noche de este lunes, el paso por la Cordillera Central quedará al servicio de todos los colombianos.
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Puente festivo de la independencia de Cartagena: revise las restricciones de movilidad
Este viernes los vehículos de carga pesada tendrán restricción desde las 3:00 p.m. y hasta las 11:00 p.m, la medida regresará nuevamente el lunes festivo.
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MinTransporte dice que rompió hace años su relación con firma implicada en los Pandora Papers
La firma Global Securities Management es parte de la lista de compañías implicadas en un nuevo escándalo de evasión de paraísos fiscales.
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Invías invertirá $68.000 millones para atender los puntos críticos en la vía al Llano
La ministra de Transporte indicó que hay una hoja de ruta clara para reanudar la licitación del viaducto en el kilómetro 58 de la vía al Llano.
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Gobierno espera que “muy pronto” se quiten las restricciones para viajeros colombianos en España
Actualmente los colombianos que quieran viajar a España tienen que cumplir con una cuarentena de 10 días, esta medida fue impuesta desde el pasado 23 de julio y se ha prorrogado hasta el próximo 23 de agosto.
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Tarifa diferencial es alternativa para nuevo peaje en Atlántico: MinTransporte
Sigue la polémica por la construcción de un peaje para 2022 en Arroyo de Piedra.
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Invías abrió licitación para solución definitiva del kilómetro 58 de la vía al Llano
El cierre de la licitación será el próximo 29 de julio y la adjudicación se llevará a cabo el 27 de agosto.
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Video: golpiza de miembros del Esmad a joven en Suba, Bogotá; policías fueron apartados de su cargo
En un video se evidencia a uniformados del Esmad golpear a un joven que transitaba en bicicleta por el sector de Fontanar Del Río, en la localidad de Suba, en Bogotá.
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El Cóndor y Consorcio Vías Colombia 061 construirán las vías de acceso al Túnel del Toyo
El Ministerio de Transporte y el Invías adjudicaron las obras de acceso al túnel que conectará a Medellín con la costa por más de 808.000 millones de pesos.