En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Masacre en Cúcuta
Reunión Petro - Delcy Rodríguez
Asesinato de exreina de belleza en México
Angie Rodríguez

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Ángela María Orozco

Ángela María Orozco

  • Avianca
    Avianca
    Foto: AFP
    Negocios

    Avianca nombró a Angela Maria Orozco como vicepresidenta senior de Asuntos Corporativos

    La compañía destacó la trayectoria en el sector público y gremial de la nueva vicepresidenta.

  • Nuevo cruce de la Cordillera Central
    Nuevo cruce de la Cordillera Central
    Foto: Presidencia
    Nación

    Es la obra más importante en la ingeniería colombiana: MinTransporte sobre cruce Cordillera Central

    A partir de las 8:00 de la noche de este lunes, el paso por la Cordillera Central quedará al servicio de todos los colombianos.

  • 369140_Foto: MinTransporte
    Foto: MinTransporte
    Caribe

    Puente festivo de la independencia de Cartagena: revise las restricciones de movilidad

    Este viernes los vehículos de carga pesada tendrán restricción desde las 3:00 p.m. y hasta las 11:00 p.m, la medida regresará nuevamente el lunes festivo.

  • mintransporte peajes.jpg
    La ministra de Transporte, Ángela María Orozco.
    Min Transporte
    Nación

    MinTransporte dice que rompió hace años su relación con firma implicada en los Pandora Papers

    La firma Global Securities Management es parte de la lista de compañías implicadas en un nuevo escándalo de evasión de paraísos fiscales.

  • Vía al llano Foto MinTransporte.jpg
    Vía al llano /
    Foto: MinTransporte
    Nación

    Invías invertirá $68.000 millones para atender los puntos críticos en la vía al Llano

    La ministra de Transporte indicó que hay una hoja de ruta clara para reanudar la licitación del viaducto en el kilómetro 58 de la vía al Llano.

  • Controles durante la pandemia en el aeropuerto de Barajas, Madrid
    Controles durante la pandemia en el aeropuerto de Barajas, Madrid
    Foto: AFP
    Mundo

    Gobierno espera que “muy pronto” se quiten las restricciones para viajeros colombianos en España

    Actualmente los colombianos que quieran viajar a España tienen que cumplir con una cuarentena de 10 días, esta medida fue impuesta desde el pasado 23 de julio y se ha prorrogado hasta el próximo 23 de agosto.

  • mintransporte peajes.jpg
    La ministra de Transporte, Ángela María Orozco.
    Min Transporte
    Caribe

    Tarifa diferencial es alternativa para nuevo peaje en Atlántico: MinTransporte

    Sigue la polémica por la construcción de un peaje para 2022 en Arroyo de Piedra.

  • Vía al llano Foto MinTransporte.jpg
    Vía al llano /
    Foto: MinTransporte
    Nación

    Invías abrió licitación para solución definitiva del kilómetro 58 de la vía al Llano

    El cierre de la licitación será el próximo 29 de julio y la adjudicación se llevará a cabo el 27 de agosto.

  • Foto Captura de video.png
    Momento de agresión a ciclista /
    Foto: Captura de video
    Bogotá

    Video: golpiza de miembros del Esmad a joven en Suba, Bogotá; policías fueron apartados de su cargo

    En un video se evidencia a uniformados del Esmad golpear a un joven que transitaba en bicicleta por el sector de Fontanar Del Río, en la localidad de Suba, en Bogotá.

  • 142130_Túnel del Toyo / Foto: Captura video Youtube
    Túnel del Toyo / Foto: Captura video Youtube
    Antioquia

    El Cóndor y Consorcio Vías Colombia 061 construirán las vías de acceso al Túnel del Toyo

    El Ministerio de Transporte y el Invías adjudicaron las obras de acceso al túnel que conectará a Medellín con la costa por más de 808.000 millones de pesos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad