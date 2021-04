"No apoyamos la reforma tributaria como está, hay que hacer algo distinto": Álvaro Uribe

El proyecto de reforma tributaria afronta uno de sus momentos más difíciles ante la falta de respaldo en el Congreso, anunciada por varias colectividades como el partido Liberal, La U, Cambio Radical, Polo, Decentes, Mais, Colombia Justa Libres y Mira. El expresidente Álvaro Uribe habló de la iniciativa en Mañanas BLU y dijo que el Centro Democrático no la apoyará tal y como está redactada actualmente.

“Nosotros apoyamos el Gobierno, pero le pedimos que no presentara esa reforma tributaria antes de tener un consenso y revisar esos puntos que afectan al pueblo", sostuvo el exmandatario.

"Esto le hace daño al Centro Democrático. Desde hace mucho rato lo hemos dicho, hicimos todos los esfuerzos", declaró.

Uribe aseguró que la colectividad le "rogó" al Gobierno no presentar los puntos más controvertidos de la iniciativa.

"Le rogamos al Gobierno que no presentara esos puntos. Dijimos, nosotros no queremos mortificar, apoyamos al Gobierno. Lo que queremos y necesitamos es el éxito del presidente Duque. No lo presenten así, eso generará un gran rechazo popular. En el Congreso no lo aprueban así. Castigan al partido, castigan al Gobierno", declaró el expresidente.

El expresidente Uribe reveló que el pasado viernes habló con el presidente Iván Duque para buscar una alternativa a la reforma tributaria tal y como quedó planteada inicialmente.

"El viernes en una conversación por teléfono, yo le dije: presidente hay una reunión de bancada mañana y estamos estudiando esto. Creo que esto puede ser una alternativa viable", afirmó Uribe.

