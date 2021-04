La reforma tributaria le hace daño político al Centro Democrático: Uribe

En diálogo con Mañanas BLU , el expresidente Álvaro Uribe reconoció que la reforma tributaria , como fue presentada, le hará daño político al Centro Democrático, por lo impopular de la iniciativa.

“Le rogamos al Gobierno que no presentara esos puntos así. Le dijimos al Gobierno, mire: ‘no lo presenten así porque generará un gran rechazo popular’. La presentaron así, infortunadamente”, manifestó.

En ese sentido, el expresidente añadió que políticamente, es consciente, que, en época electoral la reforma le puede pasar factura.

“Esto le hace daño al Centro Democrático y la verdad es que nosotros desde hace mucho rato lo hemos dicho. Hicimos todos los esfuerzos y no desistimos. Por eso no solo hicimos la crítica, sino buscamos alternativas”, añadió.

El expresidente manifestó que, en una conversación telefónica con el presidente Iván Duque , le dijo que no tomara las proposiciones del Centro Democrático como oposición al Gobierno, sino como una alternativa.

“Lo que necesitamos es que su gobierno, nuestra democracia, pueda atender este pico de la pandemia. A él no le chocó, no lo veo abierto al consenso y se lo expresamos también a Hacienda: no tomen esto como oposición al Gobierno, sino para ayudar al Gobierno a construir un consenso con los partidos”, enfatizó.

El Centro Democrático lanzó una propuesta como respuesta a la reforma tributaria , en la cual se plantean impuestos transitorios por al menos 12 billones de pesos. El fin de estos es que no se afecte a las personas de ingresos medios, para así conservar ciertas facilidades como el descuento de industria y comercio por tres años.

Entre otros aspectos, el partido también destacó subsidiar la seguridad social de nuevos trabajadores jóvenes, mujeres, adultos y personas en condición de discapacidad.

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU: