Las nuevas propuestas que plantea Uribe para modificar la reforma tributaria

Está previsto que esta semana inicie el debate de la reforma tributaria en las comisiones económicas del Congreso de la República y, ante la negativa de algunos sectores de votarla, el expresidente Álvaro Uribe lanzo nuevas propuestas al Gobierno Nacional.

Colombia necesita ampliar Ingreso Solidario, apoyar a los pobres, a los desempleados, a las mujeres, a los estudiantes de estratos 1,2 y 3, a los trabajadores de empresas afectadas por la pandemia. El Centro Democrático quiere ayudar al gobierno del presidente Duque a encontrar un consenso con los diferentes partidos Dijo

Un esfuerzo por la pobreza, por la democracia, pagado exclusivamente por quienes más pueden pic.twitter.com/bxyEJmuln9 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) April 25, 2021

Uribe coincide con la propuesta de su partido Centro Democrático , que propone impuestos transitorios por al menos 12 billones de pesos sin afectar a personas de ingresos medios.

"Proponemos un proyecto de 12 billones de recaudo, que no mueve el IVA, no le cobra a los servicios públicos, tampoco a más pensiones de las que ya pagan, no impone cargas a los reducidos salarios de los ciudadanos de ingresos medios y no afecta a los alimentos. Pedimos un esfuerzo transitorio por la pandemia a quienes ya pagan”, agregó.

Uribe insistió pedir al presidente Iván Duque la reducción del presupuesto del estado para ahorrar 15 billones de pesos que pueden ser utilizados en la pandemia.

Publicidad

Debe pedir más contribución al Banco de la República y un anticipo de utilidades de 5 billones. Todos estos recursos irían exclusivamente a una cuenta especial para complementar la atención al problema social de la pandemia. Además 15 billones de ahorro en el estado burocrático para aumentar el apoyo a la comunidad Agregó

El líder del Centro Democrático fue enfático en señalar que se debe proteger el empleo y buscar nuevas formas de empleo para evitar la pobreza en el país.