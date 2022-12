No creo que haya espacio para la eliminación de la tasa de usura: BanRepública

La Junta Directiva del Banco de la República redujo este viernes la tasa de interés de intervención en 25 puntos básicos y la situó en 4,75 %.



El Emisor espera que esa reducción de tasas se traslade a todos los usuarios del sistema financiero.

El gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, dijo que la reducción significa “en esencia que estamos viendo buenas noticias en materia de inflación y que quizás llegaremos a metas del 3 %”.

“Hacia febrero o marzo tendremos buenas noticias inflacionarias, si se cumplen los pronósticos del equipo técnico del banco”, añadió.

Sobre la eliminación de las tasas de usura, un planteamiento hecho desde Asobancaria, Echavarría descartó la posibilidad.

“Es un debate complicado, no veo un espacio grande para bajar las tasas de usura en Colombia, que ese debate se aborde en el Congreso no pasa. Lo importante es que la tasa de usura no sea demasiado restrictiva, que sea muy baja eliminando el crédito. La idea es tener una que sea lo menos limitante para que el crédito suba, yo veo un ambiente en Colombia donde difícilmente se vaya a bajar esa tasa”, enfatizó Echavarría.



Comentó que cree que hay una buena competencia entre las entidades bancarias, que además está regulada, por lo que es complicado fijar tasas y es mejor tratar de promover la competencia.

Finalmente, el gerente del Emisor entregó la opinión oficial de la entidad sobre la propuesta de salarios mínimos diferenciales entre regiones.



“Los investigadores del Banco de la República son los mejores que hay en Colombia, ellos tienen libertad de opinión. Uno de los investigadores planteó el tema y yo creo que hay costos y beneficios, no es solo un tema económico”, finalizó.

