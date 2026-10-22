No está previsto subir impuestos ni apretar a los contribuyentes: Planeación Nacional

"El primer compromiso es hacer el ajuste fiscal, que seguramente vendrá la Ley, pero por ahora no se tiene contemplado ni subir impuestos, ni queremos apretar más a los contribuyentes", aseguró en Cartagena el director del Departamento Nacional de Planeación, Julián Buitrago.

El Gobierno planea llevar al Congreso una ley a la que se refiere como ley de rescate económico o ley de ajuste fiscal, con la cual pretende recortar unos 45 billones de pesos en gastos (2,2 % del PIB) para resolver la crisis fiscal que afronta el país.

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La ley de ajuste fiscal podría radicarse en las próximas semanas. Ya se cumplió el hito que estaba esperando el Gobierno: la terminación de la discusión sobre el presupuesto de 2027 por 634,9 billones de pesos. Ese presupuesto se expedirá por decreto debido a errores en el trámite al interior del Congreso.

Presupuesto nacional Foto: AFP

Planeación Nacional, que lidera la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, incluyó el adelgazamiento del Estado como un objetivo para los próximos años para revertir un escenario en el que el Gobierno gasta 400 billones de pesos al año en funcionamiento y recauda apenas 290 billones de pesos. Solo en esa entidad la administración actual encontró 1.500 contratos de prestación de servicios que serían 'contratos corbata', es decir, contratistas que no están trabajando pero sí cobran honorarios.



"Si no hacemos un ajuste fiscal rápidamente, este país no es sostenible. Las finanzas públicas a este ritmo de crecimiento del gasto público. No son sostenibles", agregó el funcionario.

Buitrago se mostró confiado en que el compromiso del gobierno con el ajuste fiscal permitirá al país encontrar tasas blandas con la banca multilateral. Las declaraciones se dan en un contexto en el que Colombia está negociando con el FMI un paquete de apoyo al país que podría incluir un crédito que permita refinanciar la deuda.



Otras pistas de la ley de ajuste fiscal

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, se ha quejado recientemente de que el país tiene 18 impuestos nacionales pero un bajo recaudo, reforzando la idea de que el Gobierno buscará eliminar exenciones a los impuestos ya existentes.

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Además, Gómez calcula que hay 63 billones de pesos 'mal usados' entre fondos de destinación específica, 262 líneas del presupuesto que implican transferencias que no tienen control y establecimientos públicos.