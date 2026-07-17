“No se constataron efectos nocivos”: presidente del Consejo de Estado sobre salario mínimo

El presidente del Consejo de Estado, Alberto Montaña Plata, quien está en Barranquilla participando como conferencista en el Segundo Encuentro Nacional de Contralores, recordó que la decisión que revocó el auto que suspendía provisionalmente el alza del salario mínimo en un 23,7 %, y que fue notificada hoy, obedece a una actuación de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el trámite de un recurso de súplica.

Así las cosas, el magistrado Montaña explicó que la Sala revocó el auto porque, para decretar una suspensión provisional, no solamente debe hacerse un juicio de valor sobre la presunta contradicción normativa, sino también una evaluación de los posibles efectos nocivos que ese acto administrativo podría generar para la población, circunstancia que, según indicó, no se demostró.

"¿Qué nos dice el fallo? En este caso no se constatan esos efectos nocivos, porque las falencias que se detectaron en el primer decreto fueron corregidas".

El magistrado Montaña Plata agregó que la acción de nulidad contra el alza del salario mínimo continúa su trámite y deberá dar lugar a una decisión definitiva.



Acerca de la deliberación que se dio, el magistrado destacó que en la Sección Segunda se presentaron dos salvamentos de voto.

Sobre la decisión de no suspender provisionalmente la prima de los congresistas decretada por el Gobierno, el funcionario explicó que esta se tomó porque la suspensión también podría afectar a otros funcionarios públicos, como los de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Rama Judicial, lo que atentaría contra la independencia judicial y el principio de igualdad.