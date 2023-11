Hoy comienza una discusión crucial: transportadores y el Gobierno nacional buscan alcanzar un acuerdo sobre el aumento del precio del diésel , previsto para el próximo año. Al respecto, la presidenta de Colfecar , Nidia Hernández, expresó sus preocupaciones al respecto en una entrevista realizada en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Hernández destacó que la propuesta de su gremio no es simplemente evitar el incremento, sino más bien revisar la fórmula que determina el precio del combustible, ya que involucra diversos componentes y actores.

"Desde un principio, nuestra propuesta, planteada al presidente Petro, desde el año pasado, no se trata solo de cuándo y cuánto se incrementará el precio. Queremos revisar la fórmula que fija el precio del combustible, que involucra a diversos actores, incluyendo el Gobierno", explicó Hernández.

La preocupación principal de los transportadores es el impacto financiero que un aumento del precio del diésel podría tener en su sector. A medida que los precios del dólar han subido, el costo de los insumos importados se ha incrementado, junto con las tasas de interés que han encarecido el financiamiento. Además, han enfrentado más de seiscientos bloqueos de carreteras y cierres viales, lo que ha generado costos adicionales y una disminución significativa de la productividad.

Nidia Hernández resaltó que el precio del combustible representa el 40% de los costos del transporte de carga. Un aumento repentino y significativo, como el propuesto por el Ministro de Hacienda, podría llevar a la inviabilidad económica del sector.

Además, tendría un impacto en la inflación, elevando los costos de los productos, en particular los alimentos, lo cual afectaría a todos los colombianos.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de un paro en caso de no llegar a un acuerdo, Hernández respondió: "Nunca vamos a apoyar vías de hecho, pero la realidad es que el 80% de los camiones en Colombia pertenecen a pequeños propietarios, y ellos también están siendo afectados. Debido a la desaceleración económica, muchos conductores tienen sus vehículos parqueados y no consiguen trabajo. Si el precio del diésel se incrementa en un momento en el que no hay trabajo, los camioneros podrían verse forzados a tomar medidas drásticas".

El galón de diésel en Colombia tiene un precio actual de alrededor de 9.000 a 9.000 pesos. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha propuesto un aumento gradual que llevaría el precio a 16.000 pesos en un período de 18 a 24 meses, lo que está siendo discutido en la mesa técnica entre el gobierno y los transportadores de carga.