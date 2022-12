Ocho consejos para “sobrevivir” a la reforma tributaria, según la U. de la Sabana

Una de las mayores preocupaciones con la entrada en vigencia de la reforma tributaria es el manejo del presupuesto y el alza en varios productos y servicios, por eso la profesora de Economía de la Universidad de la Sabana, María Teresa Macías, dio varias recomendaciones a los ciudadanos para no entrar en recesión como consecuencia de esta coyuntura.



Macías recordó que la actual política fiscal del Gobierno que subió, entre otros, el IVA al 19%, les asignó un gravamen especial a algunos artículos tecnológicos, a los planes de Internet o de datos, e incluso a las bicicletas de alta gama.



“La promesa del Gobierno, es que necesita cubrir el hueco fiscal que dejó la crisis del petróleo y por ello no hay ni esperanzas de mejor salud o educación gratuita”, dijo Macías en el documento emitido por la Universidad de la Sabana.



Estos son los 8 consejos para “sobrevivir” a la reforma tributaria:



1. Al asignar el presupuesto a alimentación e higiene, compare precios, visite plazas de mercado o compre marcas propias de los supermercados.



2. Pague en efectivo todas las compras pues existe un factor psicológico que hace que se gaste más cuando se paga con tarjeta de crédito.



3. Evite cargar la tarjeta de crédito y déjela en un lugar seguro. Esto le ayudará a evitar gastos innecesarios.



4. Utilice cupones de descuento, siempre que le sea posible. Búsquelos en el directorio telefónico, en el periódico o en Internet.



5. Comparta el vehículo con sus compañeros de trabajo o vecinos, mantenga las llantas con buena presión para disminuir el consumo de combustible y evite prender el aire acondicionado.



6. Si tiene espacio en su casa, evalué la alternativa de alquilar una habitación que puede proporcionar ingresos mensuales importantes para la economía de la familia; otra opción es arrendar un parqueadero e incluso el deposito.



7. Disminuya el pago de las facturas de agua y energía.



8. Elimine los vicios como el cigarrillo, no solo verá rendir más su dinero, sino que los beneficios se extenderán a tener una mejor salud.