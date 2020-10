¡Ojo con sus datos! Enlace falso para consultar Ingreso Solidario

Desde que el Gobierno Nacional lanzó el programa Ingreso Solidario se han multiplicado los enlaces con los que buscan engañar a la gente para entregar sus datos.

En las últimas horas se conoció uno nuevo, en el que se evidencia fácilmente que no tiene nada que ver con el oficial, instalado bajo el dominio de Prosperidad Social: no está alojado en ningún sitio web oficial (.gov) o de Prosperidad Social, y en este se evidencias errores de diseño y redacción y hace preguntas irrelevantes en su formulario.

El sitio es este: http://miitli.com/ingresosolidario/#

Recuerde que el sitio web oficial del programa es: https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/

Para cualquier duda puede escribir al correo ingreso.solidario@prosperidadsocial.gov.co o llamar a las líneas oficiales de Prosperidad Social: a nivel nacional 018000951100 y en Bogotá 5954410.