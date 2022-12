¡Ojo! Negocios que piden sus datos por el COVID no pueden usarlos en publicidad

Ya nos acostumbramos: en tiempos de COVID, al entrar a un centro comercial o un establecimiento público debemos dar nuestros datos de contacto y que nos tomen la temperatura.

Sin embargo, esos datos solo se pueden usar para combatir el virus y no para otros fines como la publicidad, advirtió la Superintendencia de Industria y Comercio .

Según la entidad "las resoluciones del Ministerio de Salud y Protección Social no suspenden el derecho fundamental a la protección de datos" .

Se refiere específicamente a los protocolos de bioseguridad que exigen a cada establecimiento llevar un registro de quiénes estuvieron al mismo tiempo en el lugar, de modo que se pueda contactar todos los posibles contactos de una persona con coronavirus.

Sin embargo, los comercios solo pueden recolectar los datos estrictamente necesarios para saber quién es usted y contactarlo después y no pueden preguntarle otras cosas. Por ejemplo, su edad o su peso. Tampoco pueden usar los datos para algo que no sea la prevención del virus (como enviarle publicidad) y deben evitar garantizar que los datos estén seguros y no sean modificados (nada de que estén en manos de todos los empleados).

La entidad envió una circular general en la que dice también que los datos deben tener una temporalidad y ser borrados después de un tiempo.

Por desgracia, no aclara cuál es ese tiempo apropiado para borrarlos.

Por lo que sabemos hasta ahora el rastreo de casos sospechosos se hace con las personas con las que una persona estuvo 15 días antes de comenzar los síntomas: el problema es que los resultados de algunas pruebas están llegando semanas después de eso.