Paso a paso para recibir su pensión en una cuenta de Bancolombia sin salir de casa

El pago de las pensiones es uno de los trámites más importantes para mucho colombianos ya que les asegura un ingreso económico mensual.

Con la llegada de las nuevas tecnologías y el auge de las aplicaciones y plataformas digitales para mover dinero, cada vez son más las personas que se preguntan si pueden recibir su mesada a través de una cartera digital.



¿Qués es una cuenta de pensión en Bancolombia?

Por eso, Bancolombia ha aclarado que sí existe una forma de recibir el pago de su pensión a través de su aplicación. Se trata de una cuenta de pensión, donde únicamente podrá recibir el pago de su mesada por parte de la entidad correspondiente

Una de las ventajas de esta cuenta es que podrá recibir el pago de su pensión sin necesidad de movilizarse a un punto físico. Además, desde Bancolombia han aclarado que si desea mover su dinero que no sea de pensiones debe crear una cuenta de ahorros.

Usuario de Bancolombia Foto: Unsplash / Bancolombia

¿Cómo crear una cuenta de pensión en Bancolombia?

Estos son los pasos que ha señalado la entidad financiera para recibir el pago de su pensión a través de su cuenta de Bancolombia. Para poder crear su cuenta de pensión deberá:



Ingresar a la página web de la entidad financiera a través del enlace oficial, aquí. Seleccionar la opción 'Productos y servicios'. Posteriormente, se desplegará un menú, donde tendrá que seleccionar la opción 'cuentas'. Luego elija la opción 'Cuenta de pensión', y 'Solicitar'. La página le pedirá sus datos personales como el tipo de documento de identificación, número de documento, número de celular, correo electrónico y la autorización del tratamiento de datos aceptando los términos y condiciones. Luego de seleccionar la lista desplegable tendrá que elegir la opción 'Continuar'. El sistema realizará una validación de los datos suministrados. Verá la opción de aceptar las condiciones del producto. Una vez las acepte, podrá elegir 'Crear una cuenta'. Tenga presente que el sistema identifica si usted usa A la mano o tiene una cuenta creada. En caso de manejarla, la plataforma lo dirigirá a la página de ingreso para que complete la información de su tarjeta de crédito asociada a su cuenta de pensión. En caso de no tener, deberá crearla llenando una clave de 4 dígitos. Según la categoría de su ciudad, puede elegir cómo recibir la nueva tarjeta. Estas son las posibilidades:

Tipo A: en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla. En estas ciudades la recibirá a la dirección que registró.

Tipo B: se entrega a domicilio o se recoge en una oficina.

Sin cobertura: debe reclamarla en una de las sucursales. Por último, debe elegir el tipo de tarjeta de crédito para su cuenta de pensión y continuar. Posteriormente, active su tarjeta con el código QR.

Tenga en cuenta que la plataforma tiene un instructivo de cómo usar su tarjeta y cómo manejar su cuenta si tiene dudas. Además, en el resumen del proceso podrá observar si está marcada o no con el cobro del 4x1000.