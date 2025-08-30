Colpensiones dio aviso a pensionados sobre documento clave que deben tener

La pensión es una de las preocupaciones más grandes de los colombianos, ya que les asegura un ingreso económico para su vejez y, en caso de morir, para su familia. Por eso, Colpensiones ha señalado que uno de los documentos clave para conocer el estado de su mesada es el certificado de pensiones.



¿Qué es el certificado de pensiones?

El certificado de pensiones es un documento oficial crucial. Su principal propósito es acreditar ante cualquier organismo, ya sea público o privado, que es beneficiario de una pensión pública.

Este certificado también es útil para verificar si un ciudadano recibe otras prestaciones públicas integradas dentro del sistema o, en el caso particular de los mayores de 52 años, si es beneficiario de subsidios por desempleo.

Foto: Colpensiones

¿Cómo descargar el certificado de pensión?

Colpensiones dio las indicaciones para que los colombianos pensionados puedan descargar su certificado sin ninguna clase de problema, siguiendo estos pasos:



Ingresar a la página web oficial de Colpensiones, en este enlace. Ubicar el banner que dice 'Zona Transaccional'. Posteriormente, seleccionar la opción 'Sede Electrónica'. Luego, tendrá que ingresar a la opción 'Registrese', donde deberá completar una serie de información requerida, como su documento de identidad. Después, el sistema le hará tres preguntas de validación de su identidad. Por último, deberá seleccionar el tipo de certificación que necesita.

Uno de los grandes beneficios de este proceso es que puede realizarlo desde la comodidad de su casa, sin necesidad de movilizarse hasta un punto de atención físico de Colpensiones.

Además, la entidad ha recordado que este certificado no tiene ningún costo ni requiere de acompañamiento legal, y su obtención es inmediata.

¿Cómo trasladarse a Colpensiones?

Recuerde que si usted no hace parte de Colpensiones, el proceso de traslado también es sencillo. Para poder trasladarse desde cualquiera de estas ACCI a Colpensiones o viceversa, deberá seguir unos pasos que han indicado desde las entidades:

