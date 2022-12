¿Preocupado por el IVA a independientes? Tranquilo: se hundió hace un año

Si usted es un trabajador independiente con un ingreso mensual de más de 8 millones de pesos, no se preocupe que no le van a cobrar un nuevo IVA. Las disposiciones sobre IVA para estos trabajadores no se están cambiando en esta tributaria así que si ya lo pagaba lo seguirá pagando y si no lo paga hoy, tampoco lo pagará mañana.

Vea aquí: Aprueban en primer debate reforma tributaria

El texto de la reforma tributaria de 2019 no contiene ningún artículo al respecto: Lo que sucede es que están circulando artículos de prensa del año pasado

¿Y este año qué?

BLU Radio revisó con lupa la ponencia que fue aprobada la semana pasada en el Congreso y no encontró ningún artículo que hiciera referencia explícita a un nuevo IVA para trabajadores independientes.

Sin embargo, verificamos con fuentes del Congreso, incluso con partidos de oposición, y con fuentes del Gobierno: ninguno vio el tema en el texto.

