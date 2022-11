Propuesta de pago de salario integral por horas generó opiniones divididas

La propuesta del presidente de Fenalco, Jaime Cabal, para la reactivación económica haciendo frente a la pandemia del coronavirus, en la que plantea un salario integral por horas, generó opiniones divididas: los primeros en salir al paso fueron los trabajadores.

La Confederación General del Trabajo (CGT) rechazó lo que denominó una reforma laboral disfrazada de medidas de reactivación “que pretenden imponer los empresarios en Fenalco”. Además, se preguntaron: ¿para qué la misión de empleo si los empresarios dan pasos a espaldas de los trabajadores?

Cosa distinta se manifestó desde los gremios, pues Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), dijo que es necesario una reforma a los sistemas de contratación.

“Ya sea creando el jornal diario integral rural, el contrato agropecuario o el trabajo por horas, pero siempre garantizando el acceso a la pensión y salud de los trabajadores que permita hacerle frente a la etapa de reactivación que necesita el país y la altísima tasa de informalidad”, dijo.

Postura similar entregó Augusto Solano, presidente de Asocolflores, quien resaltó que la medida es importante si se pretende fomentar el empleo formal.

“Es equivalente a lo que se ha venido hablando desde el comienzo del gobierno Duque de poder cotizar por horas: hay que tener en cuenta que estas propuestas son importantes en la medida que se quiera crear empleo formal”, comentó.

“Es importante tener mecanismos para que no se abuse de esta medida, que solo se utilice cuando sea necesario y cuando genere el empleo formal adicional, que no se generaría si no existe una medida de este estilo”, añadió.

Por su parte, Rosmery Quintero, presidenta de Acopi, dijo que el inconveniente es cómo hacer los aportes a la seguridad social.

“Es que, dentro del sistema de seguridad social, para hacer el respectivo aporte, no se permite pagar por horas, lo que lleva al no uso apropiado por las limitaciones y los riesgos. Por otro lado, vale la pena no solamente alinear esta situación, sino acelerar el piso mínimo de protección en una etapa como la del COVID-19 en la que tenemos que buscar todas las maneras para mantener empleo y sostener la reactivación de empresas y sectores”, dijo.

A los planteamientos que hacen los diferentes gremios y sindicatos se suma la academia. Para Michael Torres, docente de la facultad de administración, finanzas y ciencias económicas de la Universidad EAN, es importante tener en cuenta que se dé una remuneración justa a los trabajadores y evaluar otros criterios.

“Plantea la discusión de una flexibilización en el régimen laboral colombiano, el cual tiene unos elementos de rigidez y que no corresponden a un entorno cambiante en las empresas, no solamente por efectos del COVID-19 o una posibilidad de recesión económica, sino por los efectos de la tecnología. Hay que pensar que, más allá de un pago por horas o mensual o quincenal, se le debe garantizar remuneración justa al trabajador y que lo quede desprotegido en temas parafiscales u otros beneficios”, añadió el docente.

