Qué es sistema SWIFT: la clave que ha hecho que Rusia acepte un 'alto al fuego'

La clave financiera global se erige como pieza central en las negociaciones para reducir las tensiones en el Mar Negro.Rusia ha condicionado su apoyo a una tregua parcial a una exigencia específica: la reincorporación de uno de sus bancos al sistema SWIFT, el mecanismo que facilita las transacciones financieras entre bancos de todo el mundo.

SWIFT: la piedra angular del sistema bancario internacional

La Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) es una red de mensajería financiera utilizada por más de 11.000 instituciones en más de 200 países. Aunque no transfiere dinero directamente, permite a los bancos enviar instrucciones seguras y estandarizadas para realizar pagos internacionales. Fundada en 1973 y con sede en Bélgica, esta organización es clave en la economía global.

Cada entidad financiera conectada al sistema posee un identificador único conocido como 'código SWIFT', esencial para realizar transacciones transfronterizas. Su exclusión del sistema puede representar un aislamiento financiero casi total para cualquier país o banco afectado.

El impacto de la exclusión de Rusia del sistema SWIFT

Desde el inicio del conflicto con Ucrania, las sanciones impuestas por Occidente han restringido la participación de varios bancos rusos en SWIFT, lo que ha limitado seriamente su acceso al comercio y las finanzas internacionales. Esta medida ha dificultado la realización de pagos internacionales, ralentizado los flujos comerciales y aumentado los costos operativos para las empresas rusas.

Ahora, Moscú busca utilizar su posible retorno al sistema como una ficha clave en las negociaciones para restablecer la llamada Iniciativa del Mar Negro, un acuerdo que anteriormente permitía la exportación de cereales y productos agrícolas a través de puertos ucranianos.

Las condiciones de Rusia para apoyar la tregua

El Kremlin ha presentado una serie de demandas para considerar la reanudación del acuerdo, entre ellas:

Reconexión del banco agrícola Rosseljozbank a SWIFT: Rusia exige la reincorporación de este banco al sistema SWIFT y la apertura de cuentas corresponsales para facilitar transacciones comerciales en los sectores agrícola, pesquero y de fertilizantes. Moscú ya había solicitado esta medida en acuerdos anteriores, pero su incumplimiento llevó a la retirada del país de la Iniciativa del Mar Negro en julio de 2023. Acceso de exportadores rusos al mercado mundial: El Kremlin también demanda el levantamiento de sanciones contra empresas productoras y exportadoras de alimentos y fertilizantes, sectores fundamentales para su economía. Tras las sanciones, Rusia ha redirigido su comercio hacia Asia y África, con exportaciones a India triplicadas en 2024 y un aumento del 19 % en envíos hacia África, superando los 7.000 millones de dólares en mercancías. Reanudación del suministro de equipamiento agrícola: Rusia exige el levantamiento de restricciones a la importación de maquinaria y repuestos agrícolas, fundamentales para su producción interna de alimentos y fertilizantes. Fin de las limitaciones a la flota mercante rusa: Entre las exigencias rusas también figura la eliminación de sanciones contra los buques mercantes rusos que transportan productos agrícolas y fertilizantes, así como el levantamiento de restricciones a las aseguradoras que trabajan con estos barcos.

Un posible acuerdo en el horizonte

A diferencia de exigencias previas, en esta ocasión Moscú no ha condicionado su participación a la reactivación del gasoducto de amoníaco Togliatti-Odesa, dañado por un sabotaje.

Sin embargo, insiste en que la tregua en el Mar Negro solo será posible si sus condiciones son cumplidas.

El uso del sistema financiero como herramienta de negociación resalta la interdependencia entre la economía y la geopolítica. Mientras Occidente evalúa su respuesta, Rusia ha dejado claro que su reincorporación a SWIFT es una prioridad en cualquier acuerdo futuro.