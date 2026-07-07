Qué fue lo que más subió de precio en Colombia en el primer semestre de 2026

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística entregó su nuevo informe de los resultados de la variación del Índice de Precios al Consumidor al cierre del primer semestre. Para el mes de junio el dato mostró un incremento de la inflación de 6,14% desde 5,84% registrado en mayo mientras que la variación mensual fue de 0,39%.

El DANE indicó que el comportamiento del indicador tiene que ver con el aumento en las divisiones de alojamiento y servicios públicos, así como alimentos y bebidas no alcohólicas, que concentraron gran parte de las presiones sobre el costo de vida.

En el informe anual, el DANE señaló que las categorías con mayor contribución al 6,14 % de junio fueron alojamiento con 1,56 %, alimentos con 1,29 %, y restaurantes y hoteles con 1,07 %.

Alojamiento, alimentos y restaurantes y hoteles pusieron cerca de tres puntos porcentuales del total de la variación en junio. En menor medida estuvieron transporte por los requerimientos en industrias como la de hidrocarburos Dijo Piedad Urdinola, directora del Dane durante la presentación del informe.

En la medición mensual, la categoría de alimentos y bebidas no alcohólicas fue la que presentó la mayor variación, con un incremento de 0,67 %. Dentro de este grupo, los mayores aumentos de precios correspondieron a la cebolla con el 13,18 %, el tomate de árbol 12,20 % y las papas 9,85 %. Así como las principales reducciones que se registraron en plátanos -8,35 %, yuca para consumo en el hogar -1,74 % y legumbres secas -1,51 %.



El DANE señaló que la segunda mayor variación mensual fue la de alojamiento servicios públicos, con 0,52 %. El DANE señaló que los incrementos estuvieron liderados por los servicios relacionados con la copropiedad con el 1,77 %, el gas 1,19 % y la electricidad 0,91 %, mientras que los menores aumentos se registraron en el servicio de alcantarillado 0,20 %, arriendo imputado 0,36 % y arriendo efectivo 0,36 %.

La única categoría con reducción de precios fue la de alimentos. Foto: AFP

En el informe, entre enero y junio de 2026, la categoría con mayor incremento acumulado fue alimentos y bebidas no alcohólicas, con una variación de 6,55 %.

El DANE destacó que esta cifra estuvo seguida por los restaurantes y hoteles, con 6,43 %, mientras que prendas de vestir y calzado tuvo el menor crecimiento del semestre, con 2,39 %. Entre los productos con mayores aumentos acumulados están las papas 50,26 %, el tomate de árbol 47,02 % y el tomate 41,51 %.

Publicidad

A nivel anual, el DANE indicó que la mayor variación por divisiones correspondió a restaurantes y hoteles, con 9,59 %, seguida por salud, con 8,39 %.