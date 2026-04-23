¿Qué posibilidades hay de que Colombia entre en default? ¿Qué debe hacer el próximo presidente?

En diálogo con Mañanas Blu Juan Carlos Ramírez, economista y presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), analizó la compleja situación de las finanzas públicas en Colombia. El experto explicó los riesgos de un posible "default", término que define como el "incumplimiento del pago de la deuda externa".

Según Ramírez, el país enfrenta un panorama desafiante debido a un déficit primario negativo persistente que se ha acumulado durante varios años.



El riesgo de la "bola de nieve" fiscal

La principal preocupación radica en que los ingresos actuales del Estado no son suficientes para cubrir sus costos. Al respecto, Ramírez advirtió que “cada año acumulamos déficit y nos tenemos que endeudar y eso se vuelve pues una una bola de nieve que si se continúa en el tiempo, obviamente llegaríamos en un momento en que eso es insostenible”.

Esta situación, de no corregirse, provocaría un aumento excesivo de la deuda y de las tasas de interés, haciendo que los gastos sean "imposibles de pagar".

A pesar de las advertencias previas del presidente Gustavo Petro sobre la necesidad de una ley de financiamiento para evitar el default, Ramírez subrayó que la solución no depende de un solo factor.



El experto señaló que la estabilidad no se garantiza únicamente con ingresos, sino con una acción conjunta en programas de endeudamiento, gestión de ingresos y control de gastos.



Las tareas para el próximo gobierno

Ante la pregunta sobre el camino que debe seguir el sucesor del actual mandatario, el presidente del CARF fue enfático en que esta crisis “no tiene color político, la tiene que enfrentar cualquiera que sea el gobierno que asuma en los próximos meses”.

El ajuste necesario es de una magnitud considerable, estimado en alrededor de cuatro puntos del Producto Interno Bruto (PIB).

Para lograrlo, Ramírez propuso una hoja de ruta basada en cuatro frentes críticos:



Mejorar los ingresos

Reducir los gastos

Crear un plan financiero creíble y razonable que devuelva la confianza a los prestamistas internacionales para obtener tasas de interés más bajas

Implementar programas de crecimiento económico como seguro frente al escenario de deuda

Ramírez advirtió que un ajuste de 4 puntos del PIB es "inmenso" y que, históricamente, Colombia ha logrado ajustes máximos de un punto por año, por lo que esta tarea “tomará al menos 3 o 4 años trabajando en todos los frentes mencionados”.



Consecuencias para el ciudadano común

Un eventual escenario de default no sería solo un problema macroeconómico, sino que afectaría directamente el bolsillo de los colombianos. Según el economista, en una crisis de este tipo “se trastornan los consumos, se encarece el dinero” y se obliga a una reestructuración completa de la actividad económica.

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Para el ciudadano de a pie, esto se traduciría en créditos más costosos, posibles problemas de inflación y una reducción en los beneficios sociales que el Estado asigna a través de sus actividades.

Además, un default significaría "cortarle el chorro" al financiamiento internacional, complicando aún más la recuperación.