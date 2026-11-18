La negociación del salario mínimo para 2027 ya tiene una hoja de ruta. La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales definió las fechas y los temas que se discutirán durante las próximas semanas, antes de establecer el incremento que recibirán los trabajadores colombianos el próximo año.

El cronograma comenzará el jueves 26 de noviembre, cuando sesionará la Subcomisión de Productividad. Durante esta jornada, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) presentará las cifras de productividad total de los factores.

Salario mínimo Foto: Blu Radio

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Al día siguiente, el viernes 27 de noviembre, se instalará oficialmente la mesa de concertación. Entre las 9:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, el DANE presentará el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) hasta el tercer trimestre de 2026, las cuentas nacionales de transferencias y el panorama del mercado laboral.

Posteriormente, el lunes 7 de diciembre, se conocerá el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre. El miércoles 9, las partes analizarán las cifras de inflación y las perspectivas macroeconómicas del país, con información del DANE, el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República.



El jueves 10 de diciembre será una de las jornadas centrales, pues las centrales obreras, los empresarios y las organizaciones de pensionados presentarán sus propuestas de incremento salarial. Las reuniones de concertación continuarán el viernes 11 y el lunes 14 de diciembre, y el primer plazo legal para alcanzar un acuerdo vence el martes 15 de diciembre, de acuerdo con la Ley 278 de 1996.

Si no hay consenso para esa fecha, el jueves 17 de diciembre las partes presentarán sus escritos de salvedades, en los que dejarán por escrito sus posiciones y las razones por las que no lograron un acuerdo. El viernes 18 se realizará una jornada extraordinaria para estudiar esos documentos.

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Las conversaciones continuarán el lunes 21 y el martes 22 de diciembre, con nuevas jornadas extraordinarias de concertación. El miércoles 23 se llevará a cabo la última sesión extraordinaria prevista en el calendario.

En caso de que tampoco se consiga un acuerdo, el Ministerio de Trabajo preparará el proyecto de decreto el jueves 24 de diciembre y lo enviará a la Presidencia de la República el lunes 28. Finalmente, el miércoles 30 de diciembre será la fecha límite para expedir el decreto que establecerá el salario mínimo de 2027.

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Al presentar el calendario, la ministra de Trabajo, Natalia López Fuentes, aseguró que el Ejecutivo buscará actuar como mediador entre los sectores participantes y no imponer una cifra para el incremento salarial. “Nuestro objetivo es construir consensos. Queremos llegar a un acuerdo y vamos a trabajar hasta el último día para lograrlo. En este proceso el Gobierno no viene a imponer, va a ser mediador entre empresarios y trabajadores. Va a escuchar a las dos partes, poner la información técnica sobre la mesa y acercar posiciones”, afirmó.

La ministra también señaló que la discusión deberá contemplar tanto las condiciones de los trabajadores que reciben el salario mínimo como la situación de las empresas y de quienes no cuentan con un empleo formal.

“Vamos a actuar con responsabilidad y a buscar lo mejor para el país. Eso significa pensar en quienes ganan el mínimo, en las empresas que generan empleo y en los millones de colombianos que hoy no tienen un empleo formal”, aseguró la jefa de la cartera.

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Las posiciones de empresarios y sindicatos

Aunque las propuestas oficiales se presentarán el 10 de diciembre, los representantes de los trabajadores y los empleadores ya han expuesto algunos de los puntos que llevarán a la discusión.

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Nelson Alarcón, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), explicó que las centrales obreras preparan una propuesta conjunta con el Comando Nacional Unitario, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC). “Nosotros estamos elaborando una propuesta institucional desde la Central Unitaria con el Comando Nacional Unitario, que lo conforman dos confederaciones, adicionalmente la CGT y la CTC, y de ahí saldrá la propuesta de una cifra. Pero más que una cifra es cómo cerrar las brechas reales, claras y concretas frente al tema del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras y su grupo familiar”, señaló.

Por su parte, María Elena Ospina, presidenta de Acopi, pidió tener en cuenta la situación fiscal del país y la necesidad de proteger tanto los puestos de trabajo como a las empresas que los generan, pues destacó que la micro, pequeña y mediana empresa genera aproximadamente el 80 % del empleo formal del país. “Tenemos un país que, como todos sabemos, viene en una situación, que nos deja el gobierno anterior, muy delicada a nivel fiscal. Entonces son dos temas que tenemos hoy duros en el país: uno, el tema de la ley de rescate y dos, el tema del salario mínimo”, dijo.