¿Quiénes tienen derecho y cómo funcionan las herencias en Colombia? Experto en sucesiones responde

El domingo, 21 de mayo, En Blu Jeans, el experto invitado al tema central fue José Manuel Guanipa, director de postgrados de Derecho de la Universidad de la Sabana, que habló sobre las herencias económicas y los habituales errores a la hora de invertir.

Las herencias regularmente se reparten entre familiares y personas allegadas a quien hace un testamento, lo más común, es que los bienes de una persona fallecida pasen a su descendencia. En algunos casos, hay personas que no son familiares, pero es recomendable realizar los trámites, sin afectar a la descendencia directa del fallecido. "Se pueden hacer alternativas que no sea el testamento, como lo es el fidecomiso de inmuebles", recomendó el abogado Guanipa, experto en Derecho familiar y sucesiones, como una opción de heredar bienes.

También es recomendable dirigirse a una notaría y realizar el proceso de legalización de un testamento a través de la solicitud de una escritura pública para evitar contratiempos en el caso de una puja por los bienes de una persona fallecida. "Es muy fácil, las notarias y los registros funcionan muy bien", afirmó el abogado José Manuel Guanipa.

Las deudas también se heredan y solo en el momento del fallecimiento del familiar, se le notifica a sus familiares:"El día que uno de manera tácita acepta la herencia, en ese momento, uno se convierte en deudor"

Según el experto, "no se puede aceptar una herencia por partes, yo no puedo aceptar la herencia solo por lo que respecta a los inmuebles, y no por lo que respecta a las deudas", en este caso, es mejor repudiar la herencia completa, para evitar asumir las deudas y terminar pagándolas con los bienes recibidos.

"Mi recomendación es que hagamos testamentos y si es posible, de forma consensuada con los hijos, dejar la repartición de bienes", concluyó el abogado, José Manuel Guanipa.

Escuche la entrevista completa aqui: