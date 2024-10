Racionamiento de gas por mantenimiento: ¿cómo funcionará y quién se afectarán?

El Gobierno anunció que se iniciará un racionamiento de gas en el país con el fin de garantizar la energía en la costa. El Ministerio de Minas y Energía publicó en las últimas horas un borrador de resolución que declara un “racionamiento programado de gas natural” entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

En diálogo con Mañanas Blu, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, entregó detalles y explicó el abecé de la jornada de racionamiento, que, prefirió llamar “priorización”. De acuerdo con Camacho, este racionamiento no afectará el servicio residencial ni comercial.

"Jurídicamente y técnicamente ese es el nombre que debe llevar. Pero de lo que se trata es de una priorización de gas para que podamos cubrir la demanda de esos diez", dijo.

"El gas de los hogares del comercio va a estar garantizado. Esto está en nivel de priorización. Lo estamos dando para las plantas térmicas, así que no tiene nada que ver con el gas domiciliario. No tiene nada que ver con los servicios públicos. Para la gente va a ser transparente", dijo.

Explicó que, aunque el racionamiento de gas genera dudas y preocupaciones entre la población, el objetivo principal es priorizar el gas necesario para el mantenimiento de las plantas térmicas. En el pasado, se han utilizado mecanismos similares para garantizar el suministro durante mantenimientos o situaciones de contingencia.

El racionamiento no afectará el suministro de gas en los hogares ni en el comercio. Estas medidas están enfocadas en priorizar el gas para las plantas térmicas, asegurando que no haya problemas de abastecimiento ni racionamiento eléctrico.

Durante los cuatro días de racionamiento, se garantizará el suministro de gas vehicular, ya que esto no está relacionado con las plantas térmicas. Mencionó que hay un contrato específico entre la regasificadora y las plantas térmicas en el Caribe colombiano, por lo que no se afectará el suministro de gas en otros sectores o servicios públicos. Reiteró que el racionamiento de gas no significa que habrá un corte total del servicio, sino que se priorizará el gas disponible para cubrir las necesidades de las plantas térmicas.

