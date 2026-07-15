Reducción de la jornada laboral a 42 horas en Colombia preocupa a las empresas, según Acopi

Con la entrada en vigor de la jornada laboral de 42 horas semanales en Colombia, el sector empresarial insiste en que el principal reto no será el incremento de la nómina, sino el impacto que la medida podría tener sobre la productividad. Así lo aseguró María Elena Ospina, presidenta de Acopi, quien afirmó que, aunque el salario de los trabajadores no se modifica, el valor de la hora ordinaria de trabajo sí aumenta.

Durante una entrevista en Recap Blu, la dirigente gremial explicó que la reducción de la jornada representa un desafío para las empresas, especialmente en sectores que operan de manera continua y deben mantener sus niveles de producción.

Acopi advierte sobre el aumento del costo por hora

Ospina aclaró que el cambio de 44 a 42 horas semanales no implica un incremento en la nómina mensual, pero sí un mayor costo por cada hora trabajada.



“La reducción de la jornada laboral de 44 a 42 horas no va a aumentar ni los costos de la empresa ni la nómina que se paga mensual. Pero lo que sí aumenta es el costo de la hora ordinaria de trabajo, que aumenta aproximadamente en el 4,76 %. Entonces vamos a pagar más salarios, más costos laborales por menos horas de trabajo”, afirmó.

La presidenta de Acopi sostuvo que la discusión no debe centrarse únicamente en la reducción de la jornada, sino en la baja productividad del país. Según indicó, este indicador cerró el año pasado en 0,91, una cifra que, a su juicio, refleja la necesidad de impulsar medidas adicionales para fortalecer la competitividad.

“La productividad no ha subido. No ha aumentado. Entonces eso es lo que nosotros estamos revisando, analizando y realmente colocando sobre la mesa”, señaló.

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Productividad, tecnología y financiamiento

Para la dirigente gremial, mejorar la productividad requiere acciones que van más allá de las horas trabajadas. Consideró necesario fortalecer el acceso a la tecnología, al financiamiento y al reentrenamiento laboral para que las empresas puedan producir más sin depender exclusivamente del tiempo de trabajo.

“Las empresas necesitan tecnología, necesitan acceso a financiamiento, necesitan reentrenamiento laboral. En fin, son una cantidad de situaciones que hacen que la productividad no aumente en el país”, manifestó.

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Ospina aseguró que estas propuestas serán presentadas al próximo Gobierno, con el objetivo de abrir una mesa de diálogo enfocada en la competitividad empresarial. No obstante, descartó que Acopi esté planteando revertir la reducción de la jornada laboral.

“No, esa opción no está sobre la mesa. Lo que tenemos que hablar es de cómo sostener a las empresas y cómo mejorar la productividad de las empresas”, dijo.

Manufactura, comercio, aseo y vigilancia, entre los sectores más afectados

La presidenta de Acopi afirmó que las empresas manufactureras, el comercio, el aseo y la vigilancia serían algunos de los sectores que enfrentarán mayores dificultades con la reducción de la jornada laboral, debido a que muchas de ellas operan las 24 horas del día.

Explicó que, para mantener la producción, las compañías deberán reemplazar turnos, contratar más personal o pagar horas extras, lo que incrementa los costos laborales.

“La empresa manufacturera, el comercio son de los más afectados… las empresas de vigilancia tienen una situación demasiado delicada con la reducción de la jornada laboral y los otros costos laborales”, indicó.

Finalmente, reiteró que el principal desafío es lograr que las empresas sean más productivas para poder competir. “Para que el país sea competitivo, primero tiene que ser productivo”, concluyó.

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Escuche la entrevista completa acá: