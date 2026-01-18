Caribeña Día resultado del último sorteo hoy domingo 18 de enero de 2026

Publicidad
La Caribeña Día es uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia.
Gracias a sus sorteos constantes y a una trayectoria consolidada, sigue siendo una opción preferida por miles de personas que consultan sus resultados con la expectativa de obtener un premio. Vea el sorteo en vivo aquí:
El número ganador del chance Caribeña Día de este domingo 18 de enero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.
El sorteo de La Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. El resultado oficial se publica pocos minutos después, lo que permite a los participantes conocer rápidamente si su apuesta resultó ganadora.
Este chance ofrece varias modalidades de apuesta, con premios distintos según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan:
Estas opciones permiten que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su experiencia y estilo de juego.
La Caribeña Día se caracteriza por su flexibilidad en los valores de apuesta:
Esta accesibilidad ha sido clave para mantener su carácter popular en distintas regiones del país.
Para reclamar un premio es necesario presentar:
Según el valor del premio en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:
De esta manera, La Caribeña Día continúa posicionándose como una alternativa de chance confiable, accesible y fácil de jugar para quienes participan a diario en este tradicional sorteo en Colombia.