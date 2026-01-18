Caribeña Día resultado del último sorteo hoy domingo 18 de enero de 2026

La Caribeña Día es uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia.

Gracias a sus sorteos constantes y a una trayectoria consolidada, sigue siendo una opción preferida por miles de personas que consultan sus resultados con la expectativa de obtener un premio. Vea el sorteo en vivo aquí:

Número ganador de Caribeña Día de hoy

El número ganador del chance Caribeña Día de este domingo 18 de enero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega Caribeña Día?

El sorteo de La Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. El resultado oficial se publica pocos minutos después, lo que permite a los participantes conocer rápidamente si su apuesta resultó ganadora.



¿Cómo se juega el chance Caribeña Día?

Este chance ofrece varias modalidades de apuesta, con premios distintos según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. 3 cifras combinado: acertar las tres cifras en cualquier orden.

acertar las tres cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

acertar las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acertar solo la última cifra.

Estas opciones permiten que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su experiencia y estilo de juego.



¿Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día?

La Caribeña Día se caracteriza por su flexibilidad en los valores de apuesta:



Valor mínimo: $500 pesos.

$500 pesos. Valor máximo: $10.000 pesos.

Esta accesibilidad ha sido clave para mantener su carácter popular en distintas regiones del país.



¿Qué se necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

Para reclamar un premio es necesario presentar:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

documentos básicos y formulario SIPLAFT. Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En estos casos, el pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

De esta manera, La Caribeña Día continúa posicionándose como una alternativa de chance confiable, accesible y fácil de jugar para quienes participan a diario en este tradicional sorteo en Colombia.