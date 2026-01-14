Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 14 de enero de 2026

Publicidad
El chance Caribeña Noche es uno de los juegos de azar más reconocidos en Colombia y hace parte de las loterías tradicionales que, noche tras noche, despiertan la ilusión de miles de apostadores en distintas regiones del país. Su mecánica sencilla y la posibilidad de ganar con apuestas bajas lo convierten en una opción frecuente para quienes prueban su suerte.
Este juego permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, el número apostado debe coincidir exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. Los jugadores también pueden seguir la transmisión del sorteo en tiempo real a través del canal autorizado.
El número ganador del chance Caribeña Noche de este miércoles 14 de enero de 2026 es el XXXX. ¡Felicitaciones a los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar el premio.
El sorteo de Caribeña Noche se realiza de lunes a sábado. El resultado oficial puede consultarse a partir de las 10:30 p. m., una vez finaliza el sorteo del día.
El chance ofrece varias modalidades de apuesta, cada una con premios diferentes según la cantidad de cifras acertadas y el orden del número:
Caribeña Noche ofrece flexibilidad en el valor de las apuestas:
El proceso para reclamar un premio depende del monto ganado, pero existen documentos básicos que siempre deben presentarse.
Documentos fundamentales para cualquier premio:
Documentos adicionales según el valor del premio, medido en UVT: