Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 21 de enero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El chance Caribeña Noche se mantiene como uno de los juegos de azar más reconocidos en Colombia y hace parte de las loterías tradicionales que, noche tras noche, generan expectativa entre miles de apostadores en distintas regiones del país. Su mecánica simple y la posibilidad de participar con apuestas bajas lo convierten en una opción frecuente para quienes desean probar su suerte y consultar a diario los resultados del chance.
Este juego permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para obtener un premio, el número apostado debe coincidir exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. Además, los jugadores pueden seguir la transmisión en tiempo real a través del canal autorizado, lo que facilita la verificación inmediata de los números ganadores.
El número ganador del chance Caribeña Noche de este martes, 20 de enero de 2026 es el: 2727 - 5. ¡Felicitaciones a los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar el premio.
El sorteo de Caribeña Noche se realiza de lunes a sábado. El resultado oficial puede consultarse a partir de las 10:30 p. m., una vez finaliza el sorteo correspondiente de cada día.
El chance Caribeña Noche ofrece varias modalidades de apuesta, cada una con premios distintos según la cantidad de cifras acertadas y el orden del número jugado:
Caribeña Noche se caracteriza por ofrecer flexibilidad en el valor de las apuestas, lo que permite la participación de jugadores con diferentes presupuestos:
El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado, aunque existen documentos básicos que siempre deben presentarse para cualquier trámite.