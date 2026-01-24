Chance Paisita Noche: resultado del último sorteo hoy sábado 24 de enero de 2026

Publicidad
El Paisita Noche es uno de los sorteos de chance más consultados en Colombia, especialmente durante la jornada nocturna. Cada día, miles de jugadores revisan con atención los números publicados, los cuales corresponden únicamente al sorteo más reciente y son los únicos válidos para comparar con los tiquetes de apuesta y confirmar posibles aciertos.
Según el reporte oficial, la combinación ganadora de esta jornada fue: XXXX - X, una cifra que marcó la suerte de los participantes.
Desde los entes reguladores del juego se insiste en la importancia de verificar siempre los resultados del chance a través de los canales oficiales del operador autorizado. Solo esta información cuenta con validez legal para el pago de premios, lo que permite evitar errores, confusiones o inconvenientes al momento de realizar una reclamación.
El Paisita Noche, también conocido como Paisita 2, es uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Su principal característica es que se sortea todos los días en horario nocturno, lo que brinda a los jugadores la posibilidad de participar de manera constante y consultar los resultados a diario.
La popularidad de este sorteo se explica por su mecánica sencilla, basada en la elección de cifras, y por su frecuencia diaria, factores que lo han convertido en una opción habitual dentro del mundo del chance. Es especialmente atractivo para quienes prefieren apuestas rápidas, dinámicas y con resultados inmediatos, sin necesidad de esperar largos periodos entre sorteos.
El plan de premios del Paisita Noche contempla diversas modalidades de apuesta. El valor del premio depende tanto del número de cifras acertadas como de la forma en que se haya realizado la jugada. Todos los pagos se calculan por cada peso apostado, lo que permite participar con montos bajos o realizar apuestas de mayor valor, según la preferencia del jugador.
Estas modalidades se encuentran entre las más populares por su facilidad de juego y verificación:
Cuando se logran acertar tres cifras, el premio aumenta de manera significativa:
Las apuestas de cuatro cifras ofrecen los pagos más altos dentro del sorteo:
Finalmente, es importante tener en cuenta que todo premio que supere las 48 UVT, equivalentes a $2.259.120, está sujeto a una retención del 20 %, de acuerdo con la normativa vigente en Colombia. Esta condición aplica sin importar la modalidad de apuesta ganadora.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Paisita Noche
|23 Enero 2026
|5318 - Toro
|Paisita Noche
|22 Enero 2026
|5238 - León
|Paisita Noche
|21 Enero 2026
|4939 - León
|Paisita Noche
|20 Enero 2026
|4863 - Perro
|Paisita Noche
|19 Enero 2026
|3745 - Toro
|Paisita Noche
|18 Enero 2026
|9079 - León
|Paisita Noche
|17 Enero 2026
|5487 - Mico
|Paisita Noche
|16 Enero 2026
|0157 - Mico
|Paisita Noche
|15 Enero 2026
|4508 - Caballo
|Paisita Noche
|14 Enero 2026
|4476 - León
|Paisita Noche
|13 Enero 2026
|8582 - Conejo
|Paisita Noche
|12 Enero 2026
|8849 - Tigre
|Paisita Noche
|11 Enero 2026
|4634 - Toro
|Paisita Noche
|10 Enero 2026
|1823 - Conejo
|Paisita Noche
|9 Enero 2026
|8233 - Conejo
|Paisita Noche
|8 Enero 2026
|7629 - Mico
|Paisita Noche
|7 Enero 2026
|1874 - Cabra
|Paisita Noche
|6 Enero 2026
|3576 - Mico
|Paisita Noche
|5 Enero 2026
|3785 - Tigre
|Paisita Noche
|4 Enero 2026
|3654 - Zorro