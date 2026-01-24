Chance Paisita Noche: resultado del último sorteo hoy sábado 24 de enero de 2026

El Paisita Noche es uno de los sorteos de chance más consultados en Colombia, especialmente durante la jornada nocturna. Cada día, miles de jugadores revisan con atención los números publicados, los cuales corresponden únicamente al sorteo más reciente y son los únicos válidos para comparar con los tiquetes de apuesta y confirmar posibles aciertos.

Resultado del chance Paisita Noche hoy, sábado 24 de enero de 2026

Según el reporte oficial, la combinación ganadora de esta jornada fue: XXXX - X, una cifra que marcó la suerte de los participantes.



Número ganador:

Tres primeras cifras

Tres últimas cifras:

Animal:

Desde los entes reguladores del juego se insiste en la importancia de verificar siempre los resultados del chance a través de los canales oficiales del operador autorizado. Solo esta información cuenta con validez legal para el pago de premios, lo que permite evitar errores, confusiones o inconvenientes al momento de realizar una reclamación.



¿Qué es el Paisita Noche?

El Paisita Noche, también conocido como Paisita 2, es uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Su principal característica es que se sortea todos los días en horario nocturno, lo que brinda a los jugadores la posibilidad de participar de manera constante y consultar los resultados a diario.

La popularidad de este sorteo se explica por su mecánica sencilla, basada en la elección de cifras, y por su frecuencia diaria, factores que lo han convertido en una opción habitual dentro del mundo del chance. Es especialmente atractivo para quienes prefieren apuestas rápidas, dinámicas y con resultados inmediatos, sin necesidad de esperar largos periodos entre sorteos.



¿Cuánto paga un chance de 4 cifras?

El plan de premios del Paisita Noche contempla diversas modalidades de apuesta. El valor del premio depende tanto del número de cifras acertadas como de la forma en que se haya realizado la jugada. Todos los pagos se calculan por cada peso apostado, lo que permite participar con montos bajos o realizar apuestas de mayor valor, según la preferencia del jugador.



Aciertos por cifras finales

Estas modalidades se encuentran entre las más populares por su facilidad de juego y verificación:



La uña: acertar la última cifra paga 5 pesos por cada peso apostado.

La pata: acertar las dos últimas cifras paga 50 pesos por cada peso apostado.

Aciertos de tres cifras

Cuando se logran acertar tres cifras, el premio aumenta de manera significativa:



Pleno: acertar las tres cifras en el orden exacto paga 400 pesos por cada peso apostado.

Combinado de tres cifras: acertar las tres cifras en cualquier orden paga 83 pesos por cada peso apostado.

Aciertos de cuatro cifras

Las apuestas de cuatro cifras ofrecen los pagos más altos dentro del sorteo:



Súper pleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto paga 4.500 pesos por cada peso apostado.

Súper combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden paga 308 pesos por cada peso apostado.

Finalmente, es importante tener en cuenta que todo premio que supere las 48 UVT, equivalentes a $2.259.120, está sujeto a una retención del 20 %, de acuerdo con la normativa vigente en Colombia. Esta condición aplica sin importar la modalidad de apuesta ganadora.



