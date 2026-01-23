Chance Paisita Noche: resultado del último sorteo hoy viernes 23 de enero de 2026

Publicidad
El Paisita Noche se mantiene como uno de los sorteos de chance más consultados en Colombia, especialmente durante la jornada nocturna. Los números que se publican corresponden exclusivamente al sorteo más reciente y son los únicos que deben compararse con los tiquetes de apuesta para verificar posibles aciertos.
Según el reporte oficial, la combinación ganadora de esta jornada fue:
Desde los entes reguladores del juego se reitera la importancia de consultar siempre los resultados del chance en los canales oficiales del operador autorizado. Únicamente esta información tiene validez legal para el pago de premios, lo que ayuda a prevenir errores, confusiones o inconvenientes al momento de realizar una reclamación.
El Paisita Noche, también conocido como Paisita 2, es uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Su principal característica es que se sortea todos los días en horario nocturno, lo que permite a los jugadores participar de manera constante y revisar los resultados a diario.
La popularidad de este sorteo se debe, en gran parte, a su mecánica sencilla, basada en la elección de cifras, así como a su frecuencia diaria. Estas condiciones lo han convertido en una opción habitual dentro del mundo del chance, especialmente entre quienes prefieren apuestas rápidas, dinámicas y con resultados inmediatos.
El plan de premios del Paisita Noche contempla diferentes modalidades de apuesta. El valor del premio depende tanto del número de cifras acertadas como de la forma en que se haya realizado la jugada. Todos los pagos se calculan por cada peso apostado, lo que permite participar con montos bajos o realizar apuestas más elaboradas.
Estas son algunas de las modalidades más utilizadas, gracias a su facilidad de juego y comprobación:
Cuando el jugador logra acertar tres cifras, el valor del premio aumenta de forma considerable:
Las apuestas de cuatro cifras son las que ofrecen los pagos más altos dentro del sorteo:
Finalmente, es importante tener en cuenta que todo premio que supere las 48 UVT, equivalentes a $2.259.120, está sujeto a una retención del 20 %, conforme a la normativa vigente en Colombia. Esta condición aplica sin importar la modalidad de apuesta ganadora.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Paisita Noche
|22 Enero 2026
|5238 - León
|Paisita Noche
|21 Enero 2026
|4939 - León
|Paisita Noche
|20 Enero 2026
|4863 - Perro
|Paisita Noche
|19 Enero 2026
|3745 - Toro
|Paisita Noche
|18 Enero 2026
|9079 - León
|Paisita Noche
|17 Enero 2026
|5487 - Mico
|Paisita Noche
|16 Enero 2026
|0157 - Mico
|Paisita Noche
|15 Enero 2026
|4508 - Caballo
|Paisita Noche
|14 Enero 2026
|4476 - León
|Paisita Noche
|13 Enero 2026
|8582 - Conejo
|Paisita Noche
|12 Enero 2026
|8849 - Tigre
|Paisita Noche
|11 Enero 2026
|4634 - Toro
|Paisita Noche
|10 Enero 2026
|1823 - Conejo
|Paisita Noche
|9 Enero 2026
|8233 - Conejo
|Paisita Noche
|8 Enero 2026
|7629 - Mico
|Paisita Noche
|7 Enero 2026
|1874 - Cabra
|Paisita Noche
|6 Enero 2026
|3576 - Mico
|Paisita Noche
|5 Enero 2026
|3785 - Tigre
|Paisita Noche
|4 Enero 2026
|3654 - Zorro
|Paisita Noche
|3 Enero 2026
|7544 - Caballo