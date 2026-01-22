Chance Paisita Noche: resultado del último sorteo hoy jueves 22 de enero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Paisita Noche es uno de los sorteos de chance más consultados en Colombia, especialmente en la jornada nocturna. Los números divulgados corresponden únicamente al sorteo más reciente y son los únicos válidos para ser comparados con los tiquetes de apuesta.
Según el reporte oficial, la combinación ganadora de esta jornada fue: XXXX - X, una cifra que marcó la suerte de los participantes.
En este contexto, las autoridades del juego insisten en la importancia de consultar siempre los resultados a través de los canales oficiales del operador autorizado. Solo estos datos cuentan con validez legal para el pago de premios, lo que permite evitar errores, confusiones o posibles reclamaciones indebidas al momento de cobrar un acierto.
El Paisita Noche, conocido también como Paisita 2, es uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Su principal atractivo radica en que se sortea todos los días en horario nocturno, lo que brinda a los jugadores la posibilidad de participar de forma constante y consultar resultados diariamente.
Gracias a su mecánica sencilla, basada en la elección de cifras, y a su frecuencia diaria, este sorteo se ha consolidado como una opción habitual dentro del mundo del chance en el país. Es especialmente popular entre quienes prefieren apuestas rápidas, dinámicas y con resultados inmediatos.
El plan de premios del Paisita Noche contempla diversas modalidades de apuesta, cuyos pagos varían según la cantidad de cifras acertadas y la forma en que se realice la jugada. Los premios se calculan por cada peso apostado, lo que permite tanto apuestas pequeñas como combinaciones más elaboradas.
Estas modalidades son de las más utilizadas por su facilidad de juego y verificación:
Cuando el jugador logra un acierto más específico, el valor del premio aumenta de forma considerable:
Las apuestas de cuatro cifras representan los pagos más altos dentro del sorteo:
Es importante recordar que todo premio que supere las 48 UVT, equivalentes a $2.259.120, está sujeto a una retención del 20 %, de acuerdo con la normativa vigente en Colombia.
|Fecha
|Resultado
|miércoles 21 enero 2026
|4939
|martes 20 enero 2026
|4863
|lunes 19 enero 2026
|3745
|domingo 18 enero 2026
|9079
|sábado 17 enero 2026
|5487
|viernes 16 enero 2026
|0157
|jueves 15 enero 2026
|4508
|miércoles 14 enero 2026
|4476
|martes 13 enero 2026
|8582
|lunes 12 enero 2026
|8849
|domingo 11 enero 2026
|4634
|sábado 10 enero 2026
|1823
|viernes 09 enero 2026
|8233
|jueves 08 enero 2026
|7629
|miércoles 07 enero 2026
|1874
|martes 06 enero 2026
|3576
|lunes 05 enero 2026
|3785
|domingo 04 enero 2026
|3654
|sábado 03 enero 2026
|7544
|viernes 02 enero 2026
|0394
|jueves 01 enero 2026
|2599