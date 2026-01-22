Chance Paisita Noche: resultado del último sorteo hoy jueves 22 de enero de 2026

El Paisita Noche es uno de los sorteos de chance más consultados en Colombia, especialmente en la jornada nocturna. Los números divulgados corresponden únicamente al sorteo más reciente y son los únicos válidos para ser comparados con los tiquetes de apuesta.

Resultado oficial del chance Paisita Noche hoy, jueves 22 de enero de 2026

Según el reporte oficial, la combinación ganadora de esta jornada fue: XXXX - X, una cifra que marcó la suerte de los participantes.



Número ganador: XXXX

Tres primeras cifras

Tres últimas cifras:

Animal:

En este contexto, las autoridades del juego insisten en la importancia de consultar siempre los resultados a través de los canales oficiales del operador autorizado. Solo estos datos cuentan con validez legal para el pago de premios, lo que permite evitar errores, confusiones o posibles reclamaciones indebidas al momento de cobrar un acierto.



¿Qué es el Paisita Noche?

El Paisita Noche, conocido también como Paisita 2, es uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Su principal atractivo radica en que se sortea todos los días en horario nocturno, lo que brinda a los jugadores la posibilidad de participar de forma constante y consultar resultados diariamente.

Gracias a su mecánica sencilla, basada en la elección de cifras, y a su frecuencia diaria, este sorteo se ha consolidado como una opción habitual dentro del mundo del chance en el país. Es especialmente popular entre quienes prefieren apuestas rápidas, dinámicas y con resultados inmediatos.



¿Cuánto paga un chance de 4 cifras?

El plan de premios del Paisita Noche contempla diversas modalidades de apuesta, cuyos pagos varían según la cantidad de cifras acertadas y la forma en que se realice la jugada. Los premios se calculan por cada peso apostado, lo que permite tanto apuestas pequeñas como combinaciones más elaboradas.



Aciertos por cifras finales

Estas modalidades son de las más utilizadas por su facilidad de juego y verificación:



La uña: acertar la última cifra paga 5 pesos por cada peso apostado.

La pata: acertar las dos últimas cifras paga 50 pesos por cada peso apostado.

Aciertos de tres cifras

Cuando el jugador logra un acierto más específico, el valor del premio aumenta de forma considerable:



Pleno: acertar las tres cifras en el orden exacto paga 400 pesos por cada peso apostado.

Combinado de tres cifras: acertar las tres cifras en cualquier orden paga 83 pesos por cada peso apostado.

Aciertos de cuatro cifras

Las apuestas de cuatro cifras representan los pagos más altos dentro del sorteo:



Súper pleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto paga 4.500 pesos por cada peso apostado.

Súper combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden paga 308 pesos por cada peso apostado.

Es importante recordar que todo premio que supere las 48 UVT, equivalentes a $2.259.120, está sujeto a una retención del 20 %, de acuerdo con la normativa vigente en Colombia.



Últimos resultados del chance Paisita Noche