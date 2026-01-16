Chontico Día resultado del último sorteo hoy viernes 16 de enero de 2026

Publicidad
El chance Chontico Día es uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde cuenta con una fuerte tradición entre los apostadores.
Su popularidad se debe a la sencillez de su mecánica, la constancia de sus sorteos diarios y la expectativa que genera cada resultado, que miles de personas revisan a diario con la ilusión de ganar. Vea aquí el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Chontico Día de este viernes 16 de enero del 2026 es el 6426 - 4 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
Este chance ofrece varias modalidades que se adaptan a diferentes estilos de juego y niveles de experiencia. Entre las principales se encuentran:
Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias y expectativas.
Uno de los principales atractivos del Chontico Día es su accesibilidad. Las apuestas se pueden realizar desde $500 y hasta $25.000, lo que lo convierte en una opción de entretenimiento al alcance de distintos perfiles de jugadores.
El cobro de premios se realiza en puntos autorizados y requiere:
Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:
Consultar los canales oficiales y conservar el tiquete en buen estado es clave para asegurar un proceso de cobro exitoso.