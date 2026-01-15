Chontico Día resultado del último sorteo hoy jueves 15 de enero de 2026

Publicidad
El chance Chontico Día se ha posicionado como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde goza de una arraigada tradición entre los apostadores.
Su permanencia en el mercado, la sencillez de su dinámica y la constancia de sus sorteos diarios lo han convertido en una referencia habitual para quienes revisan los resultados cada tarde con la ilusión de acertar. Vea el sorteo en vivo aquí:
El número ganador del chance Chontico Día de este jueves 15 de enero del 2026 es el 7215 - 5 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
El Chontico Día ofrece distintas modalidades diseñadas para adaptarse a diversos estilos de juego y niveles de experiencia. Cada una combina probabilidad, intuición y el factor suerte:
Esta variedad brinda la posibilidad de elegir la modalidad que mejor se ajuste a la forma de jugar y a las expectativas de cada apostador.
Uno de los principales atractivos del Chontico Día es su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y llegar hasta $25.000, lo que permite participar sin necesidad de grandes inversiones. Esta flexibilidad lo convierte en una opción de entretenimiento al alcance de diferentes perfiles de jugadores.
El cobro de premios del Chontico Día se realiza de manera sencilla en los puntos de pago autorizados. Para reclamar un premio, el ganador debe presentar:
Según el valor del premio, calculado en UVT, pueden exigirse requisitos adicionales:
Consultar siempre los canales oficiales y conservar el tiquete en buen estado son recomendaciones clave para asegurar un proceso de cobro exitoso.