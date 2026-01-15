Chontico Día resultado del último sorteo hoy jueves 15 de enero de 2026

El chance Chontico Día se ha posicionado como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde goza de una arraigada tradición entre los apostadores.

Su permanencia en el mercado, la sencillez de su dinámica y la constancia de sus sorteos diarios lo han convertido en una referencia habitual para quienes revisan los resultados cada tarde con la ilusión de acertar. Vea el sorteo en vivo aquí:

Número ganador del Chontico Día de hoy

El número ganador del chance Chontico Día de este jueves 15 de enero del 2026 es el 7215 - 5 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: 7215

Dos últimas cifras: 15

Tres últimas cifras: 215

La quinta: 5

Modalidades de juego del Chontico Día

El Chontico Día ofrece distintas modalidades diseñadas para adaptarse a diversos estilos de juego y niveles de experiencia. Cada una combina probabilidad, intuición y el factor suerte:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta con las tres últimas cifras.

coincidencia exacta con las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar exactamente las dos cifras finales.

acertar exactamente las dos cifras finales. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del resultado.

Esta variedad brinda la posibilidad de elegir la modalidad que mejor se ajuste a la forma de jugar y a las expectativas de cada apostador.



¿Cuánto cuesta jugar al Chontico Día?

Uno de los principales atractivos del Chontico Día es su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y llegar hasta $25.000, lo que permite participar sin necesidad de grandes inversiones. Esta flexibilidad lo convierte en una opción de entretenimiento al alcance de diferentes perfiles de jugadores.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?

El cobro de premios del Chontico Día se realiza de manera sencilla en los puntos de pago autorizados. Para reclamar un premio, el ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad con su respectiva fotocopia legible.

Según el valor del premio, calculado en UVT, pueden exigirse requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y diligenciamiento del formulario SIPLAFT.

documentos básicos y diligenciamiento del formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente, con una antigüedad no mayor a 30 días.

Consultar siempre los canales oficiales y conservar el tiquete en buen estado son recomendaciones clave para asegurar un proceso de cobro exitoso.