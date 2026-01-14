Chontico Día resultado del último sorteo hoy, miércoles 14 de enero de 2026

Publicidad
El chance Chontico Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, en especial en el Valle del Cauca, donde mantiene una fuerte tradición entre los apostadores. Su permanencia en el mercado, la sencillez de su mecánica y la regularidad de sus sorteos diarios lo convierten en una referencia habitual para quienes revisan los resultados cada tarde con la expectativa de acertar.
Parte de su popularidad se explica por la facilidad para jugar y por la variedad de opciones de apuesta disponibles. Estas modalidades permiten que tanto jugadores ocasionales como apostadores con mayor experiencia encuentren alternativas acordes a sus preferencias, presupuestos y estrategias de juego.
La organización del sorteo dio a conocer que el número ganador del chance Chontico Día de este miércoles 14 de enero de 2026 fue el: (en minutos).
El Chontico Día ofrece distintas modalidades diseñadas para adaptarse a diversos estilos de juego y niveles de experiencia. Cada una combina probabilidad, intuición y el factor suerte:
Esta variedad brinda a los jugadores la posibilidad de elegir la modalidad que mejor se ajuste a su forma de jugar y a sus expectativas.
Uno de los principales atractivos del Chontico Día es su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y alcanzar hasta $25.000, lo que permite participar sin necesidad de grandes inversiones. Esta flexibilidad lo convierte en una opción de entretenimiento al alcance de diferentes perfiles de jugadores.
El cobro de premios del Chontico Día se realiza de forma sencilla en los puntos de pago autorizados. Para reclamar un premio, el ganador debe presentar:
De acuerdo con el valor del premio, calculado en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:
Consultar siempre los canales oficiales y conservar el tiquete en buen estado son recomendaciones clave para garantizar un proceso de cobro exitoso.