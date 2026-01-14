Chontico Día resultado del último sorteo hoy, miércoles 14 de enero de 2026

El chance Chontico Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, en especial en el Valle del Cauca, donde mantiene una fuerte tradición entre los apostadores. Su permanencia en el mercado, la sencillez de su mecánica y la regularidad de sus sorteos diarios lo convierten en una referencia habitual para quienes revisan los resultados cada tarde con la expectativa de acertar.

Parte de su popularidad se explica por la facilidad para jugar y por la variedad de opciones de apuesta disponibles. Estas modalidades permiten que tanto jugadores ocasionales como apostadores con mayor experiencia encuentren alternativas acordes a sus preferencias, presupuestos y estrategias de juego.



Núemro ganador de Chontico Día hoy, miércoles 14 de enero de 2025

La organización del sorteo dio a conocer que el número ganador del chance Chontico Día de este miércoles 14 de enero de 2026 fue el: (en minutos).



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego del Chontico Día

El Chontico Día ofrece distintas modalidades diseñadas para adaptarse a diversos estilos de juego y niveles de experiencia. Cada una combina probabilidad, intuición y el factor suerte:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta con las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar exactamente las dos cifras finales.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del resultado.

Esta variedad brinda a los jugadores la posibilidad de elegir la modalidad que mejor se ajuste a su forma de jugar y a sus expectativas.



¿Cuánto cuesta jugar al Chontico Día?

Uno de los principales atractivos del Chontico Día es su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y alcanzar hasta $25.000, lo que permite participar sin necesidad de grandes inversiones. Esta flexibilidad lo convierte en una opción de entretenimiento al alcance de diferentes perfiles de jugadores.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?

El cobro de premios del Chontico Día se realiza de forma sencilla en los puntos de pago autorizados. Para reclamar un premio, el ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad con su respectiva fotocopia legible.

De acuerdo con el valor del premio, calculado en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:

Premios menores a 48 UVT: documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y diligenciamiento del formulario SIPLAFT.

Premios superiores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente, con una antigüedad no mayor a 30 días.

Consultar siempre los canales oficiales y conservar el tiquete en buen estado son recomendaciones clave para garantizar un proceso de cobro exitoso.