Chontico Noche resultado del último sorteo hoy jueves 15 de enero de 2026

El Chontico Noche se mantiene como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia durante las jornadas nocturnas. Gracias a su amplia trayectoria, la constancia de sus sorteos y una mecánica sencilla de entender, este chance se ha consolidado como una opción habitual para miles de personas que revisan a diario los resultados con la expectativa de confirmar un posible acierto.
Los números publicados corresponden únicamente al sorteo más reciente y son los únicos válidos para compararlos con los tiquetes de apuesta. Por esta razón, las autoridades del juego recomiendan verificar siempre la información a través de los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro.
Durante la transmisión oficial del sorteo se dio a conocer la combinación ganadora que definió la suerte de los jugadores en esta edición nocturna. El resultado fue: 2962 - 1.
El Chontico Noche cuenta con horarios establecidos que facilitan tanto la compra de apuestas como la consulta oportuna de los resultados oficiales:
Además del sorteo nocturno, el operador ofrece otras modalidades como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, que se juega todos los jueves y se caracteriza por entregar premios especiales, ampliando así las alternativas disponibles para los apostadores.
Uno de los principales atractivos de este chance es la variedad de modalidades de juego, pensadas para distintos perfiles de participantes y niveles de riesgo:
Esta diversidad permite realizar desde apuestas sencillas hasta combinaciones más elaboradas, según la preferencia de cada jugador.
El Chontico Noche se distingue por ser un juego accesible y pensado para diferentes presupuestos, promoviendo una participación responsable:
El proceso para reclamar un premio es claro y transparente. Para hacerlo efectivo, el ganador debe:
Cumplir con estos requisitos garantiza un pago oportuno y refuerza la confianza en uno de los chances más tradicionales y reconocidos del país.