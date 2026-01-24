Lotería del Cauca, resultados del último sorteo hoy, sábado 24 de enero: premio mayor y secos

La Lotería del Cauca llevó a cabo su sorteo número 2595 en la noche de este sábado, brindando a miles de apostadores la posibilidad de convertirse en nuevos millonarios. En esta edición, el premio mayor asciende a 8.000 millones de pesos, uno de los montos más atractivos del mercado de loterías en Colombia.



Número ganador del premio mayor de la Lotería del Cauca hoy, sábado 24 de enero de 2026

El número ganador del Premio Mayor del sábado 24 de enero de 2026 fue el (en minutos). Un resultado que convirtió a un nuevo apostador en millonario y marcó la noche del sorteo.

Ganadores de los secos de la Lotería del Cauca

A continuación, se presentan los premios secos que cayeron en este sorteo de la Lotería del Cauca. Se recomienda revisar cuidadosamente el billete y verificar cada número para confirmar si fue uno de los afortunados ganadores.

(En minutos)

Posteriormente, se comparte la imagen oficial del resultado del sorteo 2595 de la Lotería del Cauca. Es importante comparar su billete con esta imagen oficial para validar la información y confirmar cualquier premio obtenido.



Para resolver inquietudes relacionadas con el cobro de premios, tiempos de pago, impuestos aplicables o el impuesto de ganancia ocasional en premios en especie, la Lotería del Cauca dispone de la línea gratuita 018000930320, donde los ganadores pueden recibir orientación directa y confiable.



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Cauca?

Los ganadores del Premio Mayor deben dirigirse a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca con el billete o las fracciones ganadoras, el RUT, una certificación de cuenta bancaria y la cédula de ciudadanía. Allí se verificará la autenticidad del billete y se levantará un acta para iniciar el proceso de pago del premio de forma segura y ordenada.

Quienes resulten ganadores de una aproximación pueden reclamarla directamente con su lotero de confianza, ya sea recibiendo el dinero correspondiente o intercambiando las fracciones ganadoras por nuevos billetes para seguir participando.

En el caso de premios superiores a $2.036.000, que generan retención en la fuente, será obligatorio presentar el RUT expedido por la DIAN y una copia de la cédula de ciudadanía al momento de hacer el reclamo.

Publicidad

Si el premio corresponde a un seco, el ganador puede acudir a un distribuidor autorizado. Dependiendo de su capacidad de pago, el distribuidor podrá realizar el pago inmediato o tomar los datos del ganador para remitirlos a la Lotería del Cauca y verificar la autenticidad del billete antes de efectuar el desembolso.



¿A qué hora juega la Lotería de Cauca?

La Lotería del Cauca juega todos los sábados a las 11:00 p.m., con transmisión en vivo a través del Canal UNO. Recuerde que el próximo sorteo de la Lotería del Cauca se realizará el sábado 31 de enero de 2026. Comprar el billete a tiempo puede ser el primer paso para cambiar su vida.