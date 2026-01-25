Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy domingo 25 de enero de 2026

El chance Paisita Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y populares de Colombia, con especial arraigo en Antioquia. Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa, y sus sorteos oficiales se transmiten a diario por el canal regional Teleantioquia, lo que fortalece la confianza y cercanía con los jugadores.



Resultados del chance Paisita Día de hoy

El número ganador del chance Paisita Día de este domingo 25 de enero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Paisita Día

Sorteo Fecha Resultado Paisita Día 24 enero 2026 7137 - 1 Paisita Día 23 enero 2026 0226 - 8 Paisita Día 22 enero 2026 3192 - 6 Paisita Día 21 enero 2026 7666 - 7 Paisita Día 20 enero 2026 8621 - 3 Paisita Día 19 enero 2026 2437 - 9 Paisita Día 18 enero 2026 3581 - 7 Paisita Día 17 enero 2026 3471 - 7 Paisita Día 16 enero 2026 7555 - 3 Paisita Día 15 enero 2026 1240 - 1

¿A qué hora juega Paisita Día?

El sorteo se realiza todos los días del año en los siguientes horarios:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Estos horarios permiten a los apostadores organizar sus jugadas y consultar resultados oportunamente.



¿Cómo se juega el chance Paisita Día?

Este chance ofrece distintas modalidades, con premios según la cantidad de cifras acertadas y el orden:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en orden exacto.

acertar las cuatro cifras en orden exacto. Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra (uña): acertar solo la última cifra.

Esta variedad permite que cada jugador elija la opción que mejor se ajuste a su presupuesto y expectativas.



¿Qué se necesita para reclamar un premio de Paisita Día?

Para cobrar un premio, es indispensable presentar:



Tiquete original, correctamente diligenciado y sin tachones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio en UVT:



Premios menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

documentos básicos y formulario SIPLAFT. Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En estos casos, el pago se realiza por transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles.

Gracias a su tradición, horarios definidos y múltiples modalidades de juego, el chance Paisita Día sigue siendo una de las opciones preferidas por quienes consultan a diario los resultados del chance en Antioquia y en todo Colombia.