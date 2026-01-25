Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy domingo 25 de enero de 2026

Publicidad
El chance Paisita Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y populares de Colombia, con especial arraigo en Antioquia. Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa, y sus sorteos oficiales se transmiten a diario por el canal regional Teleantioquia, lo que fortalece la confianza y cercanía con los jugadores.
El número ganador del chance Paisita Día de este domingo 25 de enero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Paisita Día
|24 enero 2026
|7137 - 1
|Paisita Día
|23 enero 2026
|0226 - 8
|Paisita Día
|22 enero 2026
|3192 - 6
|Paisita Día
|21 enero 2026
|7666 - 7
|Paisita Día
|20 enero 2026
|8621 - 3
|Paisita Día
|19 enero 2026
|2437 - 9
|Paisita Día
|18 enero 2026
|3581 - 7
|Paisita Día
|17 enero 2026
|3471 - 7
|Paisita Día
|16 enero 2026
|7555 - 3
|Paisita Día
|15 enero 2026
|1240 - 1
El sorteo se realiza todos los días del año en los siguientes horarios:
Estos horarios permiten a los apostadores organizar sus jugadas y consultar resultados oportunamente.
Este chance ofrece distintas modalidades, con premios según la cantidad de cifras acertadas y el orden:
Esta variedad permite que cada jugador elija la opción que mejor se ajuste a su presupuesto y expectativas.
Para cobrar un premio, es indispensable presentar:
Requisitos adicionales según el valor del premio en UVT:
Gracias a su tradición, horarios definidos y múltiples modalidades de juego, el chance Paisita Día sigue siendo una de las opciones preferidas por quienes consultan a diario los resultados del chance en Antioquia y en todo Colombia.