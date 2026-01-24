Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy sábado 24 de enero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El chance Paisita Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos de Colombia, con una fuerte presencia en Antioquia. Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa y sus sorteos oficiales se transmiten todos los días por el canal regional Teleantioquia, lo que refuerza la confianza y cercanía con los jugadores.
El número ganador del chance Paisita Día de este sábado 24 de enero de 2026 es el 7137 - 1 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Paisita Día
|23 enero 2026
|0226 - 8
|Paisita Día
|22 enero 2026
|3192 - 6
|Paisita Día
|21 enero 2026
|7666 - 7
|Paisita Día
|20 enero 2026
|8621 - 3
|Paisita Día
|19 enero 2026
|2437 - 9
|Paisita Día
|18 enero 2026
|3581 - 7
|Paisita Día
|17 enero 2026
|3471 - 7
|Paisita Día
|16 enero 2026
|7555 - 3
|Paisita Día
|15 enero 2026
|1240 - 1
El sorteo del chance Paisita Día se realiza todos los días del año en los siguientes horarios:
Estos horarios permiten a los jugadores organizar sus apuestas y consultar los resultados de forma oportuna.
Este chance ofrece varias modalidades de apuesta, con premios que dependen de cuántas cifras se acierten y si se hace en el orden correcto:
Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su presupuesto y expectativas.
Para reclamar un premio, siempre se deben presentar:
Requisitos adicionales según el valor del premio en UVT:
Gracias a su tradición, horarios definidos y variedad de modalidades, el chance Paisita Día continúa siendo una de las opciones preferidas por quienes consultan a diario los resultados del chance en Antioquia y en todo Colombia.