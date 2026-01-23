Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy viernes 23 de enero de 2026

Publicidad
El chance Paisita Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos de Colombia, con un fuerte arraigo en Antioquia. Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa y sus sorteos oficiales se transmiten a diario por el canal regional Teleantioquia, lo que refuerza su credibilidad y cercanía con los jugadores.
El número ganador del chance Paisita Día de este viernes 23 de enero de 2026 es el 0226 - 8 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Paisita Día
|21 enero 2026
|7666 - 7
|Paisita Día
|20 enero 2026
|8621 - 3
|Paisita Día
|19 enero 2026
|2437 - 9
|Paisita Día
|18 enero 2026
|3581 - 7
|Paisita Día
|17 enero 2026
|3471 - 7
|Paisita Día
|16 enero 2026
|7555 - 3
|Paisita Día
|15 enero 2026
|1240 - 1
|Paisita Día
|14 enero 2026
|2482 - 7
|Paisita Día
|13 enero 2026
|7992 - 3
El sorteo del chance Paisita Día se realiza todos los días del año en los siguientes horarios:
Estos horarios permiten a los jugadores organizar sus apuestas y consultar los resultados con facilidad.
Este chance ofrece distintas modalidades de apuesta, con premios que dependen de la cantidad de cifras acertadas y su orden:
Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su presupuesto y expectativas.
El proceso de cobro depende del valor del premio, pero siempre se deben presentar:
Requisitos adicionales según el monto ganado en UVT:
Gracias a su tradición, horarios definidos y variedad de modalidades, el chance Paisita Día sigue siendo una de las opciones preferidas por quienes consultan a diario los resultados del chance en Antioquia y en el resto de Colombia.