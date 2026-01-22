Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy jueves 22 de enero de 2026

El chance Paisita Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos de Colombia, con especial arraigo en el departamento de Antioquia. Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa, una de las más representativas del país, y sus sorteos oficiales se transmiten todos los días por el canal regional Teleantioquia.



Últimos resultados Paisita Día

Sorteo Fecha Resultado Paisita Día 21 enero 2026 7666 - 7 Paisita Día 20 enero 2026 8621 - 3 Paisita Día 19 enero 2026 2437 - 9 Paisita Día 18 enero 2026 3581 - 7 Paisita Día 17 enero 2026 3471 - 7 Paisita Día 16 enero 2026 7555 - 3 Paisita Día 15 enero 2026 1240 - 1 Paisita Día 14 enero 2026 2482 - 7 Paisita Día 13 enero 2026 7992 - 3

¿A qué hora juega Paisita Día?

El sorteo del Chance Paisita Día se realiza todos los días del año en los siguientes horarios:



De lunes a sábado: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Estos horarios facilitan que los jugadores organicen sus apuestas y consulten los resultados a tiempo.



¿Cómo se juega el Chance Paisita Día?

Este chance ofrece varias modalidades de apuesta, con premios que dependen de la cantidad de cifras acertadas y su orden:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Estas opciones permiten que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su presupuesto y expectativas.



¿Qué se necesita para reclamar un premio de Paisita Día?

El proceso de cobro varía según el valor del premio, pero siempre se requieren los siguientes documentos:

Documentos básicos:



Tiquete original, correctamente diligenciado y sin tachones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio (en UVT):



Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT, disponible en el punto de venta.

documentos básicos y formulario SIPLAFT, disponible en el punto de venta. Superiores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En estos casos, el pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Gracias a su tradición, horarios definidos y variedad de modalidades de juego, el Chance Paisita Día sigue siendo una de las opciones preferidas por quienes consultan a diario los resultados del chance en Antioquia y en el resto de Colombia.