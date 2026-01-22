Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy jueves 22 de enero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El chance Paisita Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos de Colombia, con especial arraigo en el departamento de Antioquia. Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa, una de las más representativas del país, y sus sorteos oficiales se transmiten todos los días por el canal regional Teleantioquia.
El número ganador del chance Paisita Día de este jueves 22 de enero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Paisita Día
|21 enero 2026
|7666 - 7
|Paisita Día
|20 enero 2026
|8621 - 3
|Paisita Día
|19 enero 2026
|2437 - 9
|Paisita Día
|18 enero 2026
|3581 - 7
|Paisita Día
|17 enero 2026
|3471 - 7
|Paisita Día
|16 enero 2026
|7555 - 3
|Paisita Día
|15 enero 2026
|1240 - 1
|Paisita Día
|14 enero 2026
|2482 - 7
|Paisita Día
|13 enero 2026
|7992 - 3
El sorteo del Chance Paisita Día se realiza todos los días del año en los siguientes horarios:
Estos horarios facilitan que los jugadores organicen sus apuestas y consulten los resultados a tiempo.
Este chance ofrece varias modalidades de apuesta, con premios que dependen de la cantidad de cifras acertadas y su orden:
Estas opciones permiten que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su presupuesto y expectativas.
El proceso de cobro varía según el valor del premio, pero siempre se requieren los siguientes documentos:
Documentos básicos:
Requisitos adicionales según el valor del premio (en UVT):
Gracias a su tradición, horarios definidos y variedad de modalidades de juego, el Chance Paisita Día sigue siendo una de las opciones preferidas por quienes consultan a diario los resultados del chance en Antioquia y en el resto de Colombia.